Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››TBMM'de koronavirüse 'dönüşümlü çalışma' tedbiri - Haberler

TBMM'de koronavirüse 'dönüşümlü çalışma' tedbiri

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, yeterli sayıda yönetici ve personel dönüşümlü olarak çalışacak.

23.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:08
TBMM'de koronavirüse 'dönüşümlü çalışma' tedbiri

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, yeterli sayıda yönetici ve personel dönüşümlü olarak çalışacak.

TBMM Başkanlığı'nın 'idari izin' konulu genelgesinde dünyada ve Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi sebebiyle TBMM bünyesinde alınan tedbirler kapsamında, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin söz konusu salgından kaynaklanan risk ve tehditlerin en aza indirilmesini teminen, hizmetlerin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, yeterli sayıda yönetici ve personelin dönüşümlü olarak çalışacağı belirtildi. Dönüşümlü çalışan personelin fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Ayrıca çalışma şekli uzaktan çalışmaya uygun olan birim ve görevlerde çalışan personel uzaktan çalışma esasına göre görevlerini yerine getirebileceklerdir. Bu kapsamda uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışacak personel birim başkanlıklarınca belirlenecektir. Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışan personel ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılan personel birim amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacaklardır. Bunlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine ve görev yerlerine dönmek zorundadır. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılanlar, yeni bir karar alınıncaya kadar idari izinli sayılmaya devam edileceklerdir. Yıllık veya mazeret izni kullananlar bu genelge kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışma sistemine dahil olmak istedikleri takdirde izinlerini kesip göreve başlamak suretiyle uzaktan veya dönüşümlü çalışma imkanından yararlanabileceklerdir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Haberler Toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı - Haberler Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Haberler Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip - Haberler Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler
Loading