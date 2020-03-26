TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı
Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.
26.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:15
Türkiye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.
Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.
Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.
Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.
Kaynak: AA