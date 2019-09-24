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Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'

TBMM'de personele, işitme engelli ziyaretçiler ile doğrudan iletişim kurmak ve iletişim engelini aşabilmek için işaret dili eğitimi veriliyor.

24.09.2019 12:32Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'
TBMM'de personele, işitme engelli ziyaretçiler ile doğrudan iletişim kurmak ve iletişim engelini aşabilmek için işaret dili eğitimi veriliyor.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nca, Meclis'in 2019 yılı Eğitim Planı kapsamında Ziyaretçi Kabul Personeli ve Koruma Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla verilen eğitim, bir hafta önce başladı. Personelin işitme engelli ziyaretçilerle etkin iletişim kurmalarını amaçlayan eğitim 'parmak abecesi', 'temel işaret dili bilgisi', 'kendini tanıtma', 'tanışma için soru cümleleri', 'temel iletişimde gerekli olacak yardım isteme ve yardım etmek için kullanılacak cümleler' ve 'karşılıklı konuşma pratikleri' konu başlıklarıyla veriliyor. Meclis televizyonu muhabirlerince verilen eğitim, 1 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.



Halkla İlişkiler, Politika

Kaynak: DHA

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