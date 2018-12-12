TBMM'de 'Sayın Öcalan' Sözleri Kriz Çıkardı

Türkiye
Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Diyarbakır Milletvekili
Musa Farisoğlulları'nın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
için "Sayın Öcalan" sözleri krize neden oldu. TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları'nın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Sayın Öcalan" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
, "Bakınız, Avrupa
'da -hep örnek verilir AİHM'le ilgili kararlarda- sadece 'Terörle aramıza mesafe koymuyoruz' dediği için bir parti kapatıldı. Türkiye demokratik adımlarla çok büyük mesafe alarak her türlü fikrin, her türlü görüşün Mecliste sağlanması imkanını verdi. Parti kapatmak yok artık Türkiye'de ama terörle ilişki, terörle iltisak bambaşka bir şey. Ne demek 'Sayın Öcalan.' O zaman çıksın başka birisi 'Sayın FETÖ' desin. Bunun sonu yok, bu doğru bir yaklaşım değil. O yüzden bu dilin milletin ruhuna uygun bir dil olması lazım. Bu dili reddediyoruz, kınıyoruz. İç Tüzük açısından baktığımızda da en azından çalışma düzenini bozan bir dil olduğunu ifade etmek istiyorum ve sizleri de bu konuda adım atmaya çağırıyorum. Ayrıca suçu ve suçluyu övme eylemidir bu işlem, böyle bir şey olamaz" dedi. MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay
ise, bebek katili Öcalan'ın terör örgütü PKK
'nın elebaşı, emperyalist uşağı bir katil ve katil elebaşı bir hain olduğunu belirterek, "Şu anda da İmralı
Cezaevi'nde işlediği suçların cezasını çekmektedir. Terör elebaşılığından, terör örgütü yöneticiliğinden ve on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinden ve şehadetinden sorumlu bir katil elebaşıdır. Konuşma, baştan sona PKK terör örgütünün propagandasıyla geçmiştir. Öcalan 'sayın' ise şehitlerimiz için ne diyeceğiz? Bu kürsü terörist kürsüsü değildir, herkes aklını başına devşirsin, ağzını toplasın, ayağını denk alsın" ifadelerini kullandı. İYİ Parti
Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu
, Türkiye'de devletin, milletin bütünlüğüne kastetmiş bir cinayet şebekesinin başına Türkiye Büyük Millet Meclisinde, devletin kurucu iradesinin tecelli ettiği bu yerde kimsenin 'Sayın' diyemeyeceğinin altını çizerek, "Bakın, arkadaşlar, biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Biz burada oturup yanımızda, yöremizde sizi buraya seçen insanların sizi buraya göndermiş olmalarının arkasına sığınarak terör seviciliği yapmasına müsaade edemeyiz. Lakin şunu da demeye çalışmıyoruz, yani biz burada oturup mikrofonlarda sizi tehdit edecek kadar kendimize saygımızı da yitirmedik ama bilesiniz ki biz devletimize, milletimize kast etmiş kim varsa bin yıldır bu topraklarda şah damarlarını kesiyoruz" şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Türkiye,Abdullah Öcalan
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:41