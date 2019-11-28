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TBMM'de Tank Palet Fabrikası tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tank Palet Fabrikası tartışması çıktı.

28.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:35TBMM'de Tank Palet Fabrikası tartışması
Büyük Millet Meclisinde Tank Palet Fabrikası tartışması çıktı.
TBMM Genel Kurulunda 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşme esnasında AK Parti ile CHP Grup Başkanvekilleri arasında Tank Palet Fabrikası tartışması çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tank Palet Fabrikası için ihaleye çıkılmadığını iddia etti. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirme Kanunu 4/i maddesi çerçevesinde tahsis işlemi yapıldığını ifade etti.
(İHA)

tank paleti fabrikası, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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