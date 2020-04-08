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TBMM'de terör tartışması

TBMM'de terör tartışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör tartışmasına sahne oldu.

08.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:01
TBMM'de terör tartışması
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör tartışmasına sahne oldu.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDP milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isterken, MHP milletvekilleri de bu milletvekillerinin çıkmaması yönünde görüş beyan ettiler. MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, 'hainleri affetmemizi kimse beklemesin' sözleri tartışma çıkmasına neden oldu. Milletvekilleri yerlerinden kalktılar. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili oturuma ara verdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında tartışma büyümeden sona erdi. TBMM’de terör tartışması

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Politika
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