TBMM'de yemekhaneler kapatıldı, personele kumanya dağıtılıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yemekhanelerin kapatılmasının ardından personele kumanya dağıtılıyor.
27.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:07
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yemekhanelerin kapatılmasının ardından personele kumanya dağıtılıyor.
TBMM'de korona virüsü tedbirleri kapsamında personelin kullandığı yemekhaneler kapatıldı. Personele tedbirler kapsamında her gün kumanya dağıtılıyor. Kumanyaları özel kıyafetli, maske ve eldiven takan çalışanlar dağıtılıyor. - ANKARA
TBMM'de korona virüsü tedbirleri kapsamında personelin kullandığı yemekhaneler kapatıldı. Personele tedbirler kapsamında her gün kumanya dağıtılıyor. Kumanyaları özel kıyafetli, maske ve eldiven takan çalışanlar dağıtılıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA