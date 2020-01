TBMM'de Yunan vekile 'bayrak' tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkenvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel kurul gündeme geçmeden önce milletvekilleri söz alarak Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu alçakça eylemi kınıyorum. Gerek Yunan makamlarının gerekse Avrupa Parlamentosunun bu konuyla ilgili, ilgili işlemleri yapmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Bayrak her şeydir. Ioannis Lagos adlı bağımsız milletvekilinin yaptığı bu terbiyesizlik, bu edepsizlik tabii ki asla ve asla kabul edilemez. Ancak, unutulmamalıdır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in kurtuluşunu müteakip İzmir'e girişinde, girmek durumunda olduğu binanın merdivenlerine Mustafa Kemal Atatürk çiğneyerek basıp girsin diye serilen Yunan bayrağını, alelade bir şekilde de değil, usulü dairesinde, usulüne uygun olarak toplatmış ve o saygıyı, o insanlığı göstermiştir" diye konuştu.

'BİZLER BAYRAKLARA SAYGI DUYMUŞ MİLLETİZ'

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ise, bayraklar milletlerin bağımsızlık sembolleri ve kutsalı olduğunu belirterek, "Bizler, her ülkenin, hangi ülke olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın, Türk milleti olarak, Türk devleti olarak her ülkenin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına her zaman, tarihimiz boyunca saygı duymuş bir milletiz. Yunan milletvekilinin ve onunla aynı tavrı sergileyenlerde yüz yıldan beri bitmeyen, bu Türk düşmanlığında herhangi bir değişiklik bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar bilmelidirler ki, Türk düşmanlığıyla harim-i ismetimize, vatanımıza saldırmış olan geçmişte dedeleri bizden nasıl bir muamele gördüyse, onları nasıl denize döken bir iradeyle karşılaştılarsa, bugün de aynı ruh bizlerde de mevcuttur" Milletvekilleri deoturdukları yerden söz alarak, Yunan bağımsız milletvekiline tepkilerini dile getirdi.