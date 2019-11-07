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TBMM'de Zazaca konuşan HDP'li vekile tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, bir televizyon programında Zazaca konuşan kadının yayından alındığı iddiasıyla Zazaca konuşma yaptı.

07.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:40 TBMM'de Zazaca konuşan HDP'li vekile tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, bir televizyon programında Zazaca konuşan kadının yayından alındığı iddiasıyla Zazaca konuşma yaptı. Milletvekilleri, Aydemir'in iddiasının asılsız olduğunu ileri sürerek, tepki gösterdi.

Genel Kurulu'da söz alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programında Zazaca konuşan bir kadının yayından alındığını öne sürerek, kürsüden Zazaca konuşma yaptı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, konuşmasını Türkçe yapması konusunda  Aydemir'i uyardı. AK Parti, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de HDP'li Aydemir'in Zazaca konuşmasına tepki gösterdi.

'ZAZACA DA BİZİM, KÜRTÇE DE BİZİM'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Aydemir'in iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. RTÜK Kanunu'na göre bir programda başka bir dilde konuşulduğunda çeviri yapılması gerektiğine dikkat çeken Muş, söz konusu programdaki kadının çeviri olmadığı için yayından alındığını, bundan 'Zazacaya düşmanlık' gibi bir anlam çıkarılamayacağını söyledi. Muş, "Zazaca da bizim, Kürtçe de bizim" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ise bölgesinde çok sayıda Zaza yaşadığını belirterek, "Zazalar bu ülkenin çimentosudur. AK Parti döneminde Zazalara birçok hak verilmiştir" ifadelerini kullandı.



Halkların Demokratik Partisi, Bingöl, Politika

Kaynak: DHA

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