TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hayat pahalılığını çay ve simit hesabı üzerinden yaptı. AK Parti'nin iktidar olmadan önce Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor" dediğini hatırlatan Arık, "Şimdi 5 TL'ye bir bardak çay içip bir simit yiyemiyorsunuz" dedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Arık'ın çay ve simit hesabına AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bu hesabın yanlış olduğunu öne sürdü. Kahvehaneye gittiğini ve orada 2 liraya çayı ve simidi alabildiğini öne süren Çilez, "Sayın vekilim sizi Amasya'ya davet ediyorum. Çay ve simit birer TL" dedi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmaya katılarak, İzmir Kemeraltı'nda simidin 1 lira olduğunu söyledi.

'ORDUMUZ SINIR ÖTESİNDE'

CHP'li milletvekilleri TBMM'nin karşısında bulunan kafeteryada çay ve simidin 5 liradan daha pahalı olduğunu belirtmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan 'sınır ötesi operasyon' hatırlatması geldi. Turan, "Ordumuz sınır ötesine operasyona başlamış, daha sağduyulu, daha saygılı olma konusunda görev bilincimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini her zamandan daha fazla gözetmek gereken bir zamandan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Turan'a tepki gösterdi. Çay ve simit üzerinden çıkan tartışmanın milli güvenlik konusuna bağlanmasını anlamsız bulduğunu belirten Özkoç, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği bir mücadeleye, burada bir milletvekilimizin ekonomiyle ilgili yaptığı konuşmayı alet etmek kadar küçültücü bir durum olamaz. Bir Grup Başkanvekilinin buna tevessül etmesi çok yanlış" dedi.