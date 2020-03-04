TBMM'deki kavganın ateşlendiği an! Engin Özkoç'a böyle yumruk atıldı

Meclis'te bugün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. Görüşmelerden önce TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için ağır ifadeler kullanan CHP'li Engin Özkoç'un konuşma yapmak için kürsüye çıkmasıyla yükselen tansiyon, Özkoç'a yumruk atılmasından sonra kavgaya dönüştü. Kavganın fitilinin ateşlendiği yumruk atma anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖZKOÇ'UN AĞIR SÖZLERİ KAVGA ÇIKARDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan için hakaret içeren ifadeler kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.