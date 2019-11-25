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TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

CHP'nin Meclis'e getirdiği "Kenan Evren'in adı her yerden silinsin" teklifine tüm partiler destek verdi. AK Parti Grup Başkanvekili "CHP'nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Teşekkür ediyoruz" dedi. Evren'in adı okul, cadde, kışla gibi yerlerden silinecek.

25.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:27

12 darbe döneminin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adı, okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan siliniyor. 'nın Evren ilçesinin de adı değişecek. Meclis'te CHP'nin gündeme getirdiği teklife AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "CHP'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de gündeme getirdiği bu konuya tüm partiler destek verdi. Erol, "12 Eylül TBMM'yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir" dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bu öneriye TBMM'de bulunan bütün partilerin temsilcileri destek verdi.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: HAZMEDEMİYORUM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum'' derken, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de "Kenan Evren isminin birtakım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhâl faaliyete geçilmelidir" diye konuştu.

AK PARTİ: ÖNERİ YERİNDE VE DOĞRUDUR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da CHP'ye teşekkür ederek, "CHP'nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp, Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP'ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz" dedi.

TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

Kenan Evren, Ankara, Eylül, Politika, Güncel


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