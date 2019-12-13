TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosu'nun 'Ermeni kararı'nı ortak bildiriyle kınayarak reddetti.



TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı bildiriyle reddetti. Bildiride şu ifadelere yer aldı:



"ABD Senatosu'nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato'yu bağlayamayacak bu karar açıkça kirli bir siyasi oyunun bir parçasıdır. Bu keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin Parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir. Sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı daha önce de bir çok kez ABD Senatosu'na gelmiştir ve reddedilmiştir, manidardır ki, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları ne zaman Türkiye politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine gelmektedir. Esasen mesele Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir. Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosu'nun umurunda değildir, Türkiye aziz milletimizin iradesine göre değil, ABD'nin siyasi taleplerine uygun politika geliştirirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosu'nun gündemine gelecektir. Türkiye'nin bu konuda tutumu nettir ve bellidir. Eğer tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin arşivlerini Ermeniler dahil büktün araştırmacılara açmıştır, ancak Ermenistan'ın en önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek, tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye ABD Senatosu'nun bu kararı ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarları ve güvenliği korumaya kararlılıkla devam edecektir. ABD Senatosu'nun bu kararı hem hem tarih hem hukuk açısından hem de aziz milletimizi ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığı ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiyle'nin uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabi bir hak olduğunu kamuoyuna duyururuz. Bu düşüncelerle ABD Senatosu'nun mezkür kararının tümüyle kınanmasının, reddinin, yok hükmünde sayılmasını ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararı Resmi Gazete'de yayınlanması Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."



HDP grubu ret oyu kullanırken, diğer gruplar 'kabul' oyu kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA