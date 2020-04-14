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TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin ardından tahliye olması beklenen Alaattin Çakıcı cezaevinde tüm hazırlıklarını yaptı ve kararın Resmi Gazetede yayınlanmasını bekliyor.

14.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:29

Twitter'ın Türkiye gündeminde en çok konuşulan konulardan biri Meclis'te kabul edilen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı'nın tahliye ihtimali oldu.

Haberler.com'un edindiği bilgiye göre; Çakıcı, cezaevinden tahliyesi için tüm hazırlıklarını yaptı.

BU GECE VEYA YARIN TAHLİYE OLACAK

İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Alaattin Çakıcı'nın bu gece yarısı veya en geç yarın cezaevinden çıkması bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALABALIĞA İZİN YOK

Alattin Çakıcı'nın sevenlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamayacağı öğrenilirken Çakıcı'nın avukatları ve ailesi ise cezaevi önünde tahliye haberini bekliyor.

90 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak. İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek.

TBMM’den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
Etiketler: Alaattin Çakıcı, Güncel
Bahadır Çolak
bahadir.colak@haberler.com
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