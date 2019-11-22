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TBMM'den "sahte bal" açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un düzenlediği basın toplantısı sonrasında gündeme gelen Meclis kantininde satılan balların raflardan toplatıldığını ve satıştan çekildiğini açıkladı.

22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:55TBMM'den
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'un düzenlediği basın toplantısı sonrasında gündeme gelen Meclis kantininde satılan balların raflardan toplatıldığını ve satıştan çekildiğini açıkladı.
TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığı, 'sahte bal' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi içerisinde TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantin bulunmamaktadır. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 21 Kasım 2019 tarihli basın açıklamasında bahsi geçen 'Meclis kantini' TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda faaliyet göstermekte ve S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletilmektedir. Adı geçen kooperatif, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olup, 1136 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede basın açıklamasına konu olan balın satıldığı işletme, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmayıp, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren, alıcılara arz edilecek ürünleri piyasa şartlarına göre belirleyip alım satımını yapan bir satış mağazası niteliğindedir."
Açıklamada gündeme getirilen balların toplatıldığı belirtilerek, "İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 21 Kasım 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısı sonrasında S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından basın toplantısında gündeme getirilen ballar raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir. Ayrıca balların satıldığı işletmenin TBMM yerleşkesi içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un talimatı ile iddiaya konu ballardan tutanakla numune satın alınmış ve analiz yapılmak üzere Ankara İl Tarım Müdürlüğüne iletilerek, kontrol elemanlarına teslim edilmiştir. Yaptırılacak analiz doğrultusunda ortaya çıkacak sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Fahrettin Yokuş, İYİ Parti, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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