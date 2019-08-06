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TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Bozkır'a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır'a "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları'nın 100. Yıl dönümü Madalyası" tevcih edildi.

06.08.2019 11:24 TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Bozkır'a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası
TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır'a "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları'nın 100. Yıl dönümü Madalyası" tevcih edildi.

Ankara'nın Azerbaycan Büyükelçiliğinde düzenlenen programla TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a Türkiye Azerbaycan ilişkilerine siyasi katkılarından dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıl dönümü Madalyası" takdim edildi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in tevcih ettiği madalya töreninde, Bozkır ve heyeti hazır bulundu. Törenin ardından toplu fotoğraf çekildikten sonra karşılıklı heyetler basına kapalı görüşmelerini sürdürdü. - ANKARA

Volkan Bozkır, Azerbaycan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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