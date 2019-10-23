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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı kabul etti.

23.10.2019 15:36TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı kabul etti.
Volkan Bozkır, makamında gerçekleşen kabulün başında yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkıda bulunan Sybiha'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, bölgedeki önemli gelişmeleri ele alacaklarını belirten Bozkır, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan saygımızı, Türkiye için Ukrayna'nın önemini bir kez daha dile getireceğiz. Kırım'ın işgalini hiçbir şekilde tanımadığımızı, hiçbir zaman da bunu tanımayacağımızı bir kere daha tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.
Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gayretlerinin süreceğini söyleyen Bozkır, Sybiha ile görüşmesinin bu sürece yarar sağlayacağına yönelik inancını ifade etti.
Öte yandan Sybiha, Bozkır'a, Ukrayna arşivlerinden derlenmiş "XVII-XVIII. Yüzyıl Belgelerinde Osmanlı-Ukrayna Diplomasisi" adlı kitabı hediye etti.
Kabul, basına kapalı devam etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, Ukrayna, Ankara, Politika

Kaynak: AA

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