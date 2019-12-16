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TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırasını görüşmek üzere toplandı.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:33TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı
TBMM Dışişleri Komisyonu, Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırasını görüşmek üzere toplandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, milletvekillerine Libya'daki durum ve mutabakat ile ilgili bilgi verdi. Kaymakçı, Libya'nın doğusunda Bingazi, Derne, Tobruk civarında kendisini Libya Ulusal Ordusu olarak tanıtan Hafter'in 4 Nisan'dan bu yana 'a saldırı başlattığını aktardı. Kaymakçı, Hafter'in 8 ayı aşkın süredir meşru hükümete karşı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, kadın, çocuk ayırımı gözetmeksizin yerleşim yerlerini bombaladığını ifade etti.

Kaymakçı, Hafter güçlerinin saldırılarını 12 'tan bu yana arttırdığını söyleyerek, "Hafter'in uluslararası toplumun yürüttüğü çabaları hiçe sayarak uzlaşmasız tutumunu ve saldırılarını sürdürdüğünü görüyoruz. Libya tarafından güvenlik ve askeri işbirliğini arttırma talepleri geldi. Bizim Libya ile 2012'de imzaladığımız Askeri Eğitim İşbirliği anlaşmamız var. Bu anlaşma 2013'ten beri yürürlükte. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi, daha etkin hale getirilmesi için özellikle Libya'nın talebi üzerine mevcut anlaşmayı geliştirmek, 2013 anlaşmasının kapsamını genişletme ihtiyacı duyduk. 27 Kasım'da imzalanan mutabakat ile anlaşma sağladık. Mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesiyle güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında işbirliği, haritacılık alanında işbirliği ile askeri planlama, tecrübe artırımı, talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik ofisi kurulması gibi konularda Libya ile işbirliğimizin daha ileri seviyeye taşınmasının hukuki altyapısının oluşturulacağına inanıyoruz. Bu bizim askeri ve güvenlik işbirliği alanında imzaladığımız tek anlaşma değil. 60 tanesi yürürlükte olan benzer anlaşmaları var. Libya hükümeti ile imzalanan tek bir anlaşma değil. Başka ülkelerle de imzaladığı anlaşmalar var. Bunun hem Libya'da istikrarın, güvenliğin oluşmasına terörizmle ve yasa dışı göçle mücadelede katkıda bulunacağına inanıyoruz. Tarihi bağımız olan ve müteahhitliği öğrendiğimiz kendimize yakın ördüğümüz Libya ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi amacıyla bir an önce yürürlüğe konmasını tercih ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Trablus, Aralık, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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