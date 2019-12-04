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TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

04.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.
Komisyon, kanun tekliflerini görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair 10 kanun teklifi komisyonda kabul edildi.
Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin KanunTeklifi,
Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin KanunTeklifi,
Türkiye ile Güney Sudan Cumhuriyeti ArasındaTicaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,
Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Kamboçya Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Tayland Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Paraguay Cumhuriyeti Arasanda Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, AK Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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