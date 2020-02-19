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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifini kabul etti.

19.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:22TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifini kabul etti.
Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Ruanda Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Guatemala Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Honduras Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Polis, Politika

Kaynak: AA

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