TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan'ın Anne Acısı

TBMM Eski Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan
'ın annesi Saadet Toptan 93 yaşında yaşamını yitirdi.
TBMM Eski Başkanı, AK Parti Zonguldak
Eski Milletvekili
ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, bir süredir Ankara
'da tedavi görüyordu. Saadet Toptan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını üzdü. 93 yaşında tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden anne Saadet Toptan'ın cenazesi 3 Aralık
2018 günü Hz. Ali Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK
Köksal Toptan
02 Aralık 2018 Pazar 10:56