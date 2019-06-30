30.06.2019 18:57
Haberler » Güncel » Haber

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu.

Romanya 'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu.
Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı, AK Parti'den Fatih Şahin, Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz , Osman Ören, Ahmet Salih Dal , Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız , Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.
Takım kaptanı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Romanya Temsilciler Meclisi, Romanya Senatosu ve İtalya Parlamentosu futbol takımlarının katılımı ile Romanya'da düzenlenen turnuvada iki maçımızı da kazanarak, şampiyon olmanın ve parlamentomuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."
Kaynak: AA
Romanya , Futbol , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:39 Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1'i ağır 6 yaralı
20:38 Otomobilin çarparak devirdiği elektrik direği yangın çıkardı
20:37 Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi
20:35 Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
20:33 Teröristlerce katledilen Ahi, vefatının ikinci yılında anıldı
20:33 DHA YURT BÜLTENİ-16
20:32 Mezuniyet töreninde 'oo devrem nasılsın' pankartı sakıncalı bulundu