TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı
Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı
Etiketler : Güncel
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