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TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı

Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı. TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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