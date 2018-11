27 Kasım 2018 Salı 17:43



27 Kasım 2018 Salı 17:43

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , "Kadın ve şiddet sözcüklerinin yan yana kullanılması, insanlık için şüphesiz ki geriye gidişin alametidir. Mücadele sözcüğünün, kıymeti harbiyesinde halel gelmeksizin, bugünün aslında '25 Kasım kadına yönelik şiddetten utanç günü' olarak anılmasında fayda olur kanaatindeyim." dedi.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.AK Parti Sivas Semiha Ekinci , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmasında, "kadın davası millet davası" bilinciyle hareket eden partisinin, kadını toplumun öznesi durumuna getirmek için çok çaba sarf ettiğini ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi temelinde birçok yeniliği hayata geçirdiğini belirtti.Bu konuda Türkiye 'nin katetmesi gereken daha çok yolu bulunduğunu vurgulayan Ekinci, "Bir kadının bile zarar görmediği ve her kadının birey olarak yapabilirliklerinin farkında olduğu bir toplumun inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk , konuşmalarında, seçim bölgelerine ilişkin sorunları gündeme getirdi."4 farklı helikopter kazasında 23 askerimizi şehit verdik"İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan , dün İstanbul Sancaktepe 'de düşen helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi. Türkkan, "Son 1 yıl içerisinde 4 farklı helikopter kazasında 23 askerimizi şehit verdik. Karşılaştığımız bu sık kazalar tablosu kabul edebileceğimiz ya da kader diyebileceğimiz bir durumu artık aşmıştır. Hükümetin bu konunun üzerine ehemmiyetle eğilmesini, eksikleri tespit edip kazaların tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri almasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.Merhum Alparslan Türkeş 'in doğumunun 101. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatan Türkkan, "Türk Turan davası adına her türlü çetin mücadeleyi veren ve yeri geldiğinde ağır bedeller ödeyen Başbuğumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi.Türkkan, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde bir skandala imza atılarak "başbuğ" kelimesinin tanımını, " Osmanlı Devleti 'nde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı ve devlete karşı ayaklananların başı." olarak yapıldığını söyledi. Türkkan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve davamızın lideri Alparslan Türkeş'e 'devlete karşı ayaklananların başı' demek hiç kimsenin haddi değildir. Bu tanımlamayı yapanları şiddetle kınıyorum ve tanımın bir an önce internet sitesinden kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.Türkkan, hükümetin, "Türkiye'yi yeniden ihanet sürecine sokmaya ve İmralı rotasına sokmaya kararlı olduğunu" ileri sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanı 'na, 'Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.' lafını hatırlatıyor ve altını çizerek ekliyoruz: Terörle müzakere değil sadece ve sadece mücadele edilir." ifadelerini kullandı."Başbuğumuzun izinden cesaretle yürüyoruz" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, dünkü helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü olduğunu anımsatan Bülbül, "Rahmetli Başbuğumuz, tarihte örneklerine pek rastlanmayan müstesna şahsiyetlerden biridir. Onun doğumunu sadece fiziksel bir olay olarak değil, fikirleri ve davası bakımından da iyi anlamak gerekir. Kıbrıs 'ta bir evde doğan; vatan hasretiyle yanarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yön veren bir hareketin fikir babası ve kurucusu olmuştur. Bu hareketin adı Milliyetçi Hareket Partisidir." diye konuştu.Ülkücü ve milliyetçi hareketin bugünlere gelmesinin Başbuğ Türkeş 'in davaya olan inancı ve adanmışlığının yegane nedeni olduğunu vurgulayan Bülbül, bu emanetin Genel Başkan Devlet Bahçeli ile geleceğe yürüdüğünü dile getirdi. Bülbül, "Dönenlere, satanlara, kaçanlara, korkanlara, sinenlere hiç aldırış etmeden merhum Başbuğumuzun izinden cesaretle yürüyoruz. Şehitlerimizin emanetlerini kucaklayarak yürüyoruz. Bu vesileyle Türk Dil Kurumunun hatasını tez elden düzeltmiş olduğunu görmüş ve tespit etmiş bulunuyoruz. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir düzenlemeydi. Düzeltilmesi de bu açıdan önem arz etmekteydi." değerlendirmesinde bulundu.MHP'nin Başbuğ'un fikirlerinin, inancının ve anlayışının yegane temsilcisi olduğunu söyleyen Bülbül, "Bunun dışında kendi programlarına Türk milliyetçiliği davasını dahi yerleştirememiş olanların, Başbuğ adına nostaljik ve romantik ifadelerini de kamuoyunun ve ülkücü hareketin takdirlerine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı."Siyasi rakipleri adeta ayak diretiyor" HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), bir hafta önce Selahattin Demirtaş 'a ilişkin karar aldığını anımsatarak, karara göre Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu. Kurtulan, Türkiye'nin de imzaladığı anlaşma gereği AİHM'in kararını yerine getirmesi gerektiğini ileri sürerek, "Tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte ve Türkiye'nin de derhal uygulamak zorunda olduğu bu karara karşı Demirtaş'ın siyasi rakipleri adeta ayak diretiyor." ifadelerini kullandı.İç hukuk ve uluslararası hukuk hükümlerinin açık olduğunu belirten Kurtulan, "Demirtaş'ın tutuklu olmasının nedeni, siyasi iktidarın kendisini rakip olarak görmesinden başka bir şey değildir. Demirtaş'ın bir gün değil, bir dakika bile rehin tutulmaya devam edilmesi hukuka aykırıdır." dedi."Kadın mukaddes bir varlıktır"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, verdiği sözü yerine getirerek Cumartesi Anneleri'nin sesini TBMM Genel Kurulu'na taşıdığını belirten Özkoç, 26 yaşındayken, 1980 yılında gözaltında kaybolduğu iddia edilen Hayrettin Eren'in annesi Elmas Eren'in tüm başvurularına rağmen bir bilgiye ulaşamadığını aktardı.Özkoç, Cumartesi Anneleri'nin, Hayrettin Eren'e ilişkin dosyanın ele alınarak çözüme ulaştırılması için yargı makamlarını göreve çağırdığını söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Sancaktepe'deki şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatan Turan, "Kadın ve şiddet sözcüklerinin yan yana kullanılması, insanlık için şüphesiz ki geriye gidişin alametidir. Mücadele sözcüğünün, kıymeti harbiyesinde halel gelmeksizin, bugünün aslında '25 Kasım kadına yönelik şiddetten utanç günü' olarak anılmasında fayda olur kanaatindeyim." diye konuştu.Rahmetli Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü olduğunu anımsatan Turan, "Sevenlerine başsağlığı, kendisine rahmet diliyorum." dedi.Öte yandan Genel Kurulda, AK Partili milletvekillerinin, üzerinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" yazılı rozet taktıkları görüldü.