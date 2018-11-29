TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ
, Suriyeli nüfusunun Türkiye
'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek şekilde hızla arttığını savunarak, "İçimizde yaşayan ayrı millet olarak büyüyecekler, gelişecekler, bunu politik talepler izleyecektir." dedi.
İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için Suriyeli sığınmacılarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.
Özdağ, mültecilere, bütçesine göre dünyada en fazla para harcayan ülkenin, Türkiye olduğunu söyledi.
Suriye'deki iç savaştan, bu ülkeden sonra en fazla zararlı çıkan ülkenin Türkiye olduğunu öne süren Özdağ, Türkiye'ye resmi rakamlara göre 3 milyon 800 bin Suriyeli sığınmacının yerleştiğini, bu kişilerin maliyetinin bugün 40 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.
Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli, kültürel, politik, jeopolitik yapısını değiştirecek büyük tehditler oluşturduğunu savundu. Suriyeli nüfusunun Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek şekilde hızla arttığını iddia eden Özdağ, bugün her 20 kişiden birinin Suriyeli sığınmacı olduğunu, 2040'ta bu sayının 7,5 milyona çıkacağını, her 13 kişiden birinin Suriyeli olacağını dile getirdi.
Bunun, modern kavimler göçü olduğunu ileri süren Özdağ, "Uzun vadede tahribata yol açacak, içimizde yaşayan ayrı millet olarak büyüyecekler, gelişecekler, bunu politik talepler izleyecektir. Belirli kentlerde Suriyelilerin nüfusu, yüzde 25-30'u oluşturuyor." diye konuştu.
-"Yabancı düşmanlığı hortlatılmaya çalışılıyor" MHP Gaziantep
Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan
, Suriyeliler üzerinden yabancı düşmanlığının hortlatılmaya çalışıldığını, bunun gereğinin olmadığını belirtti.
Bu kişilerin, ülkelerindeki iç savaştan dolayı göç etmek zorunda kaldığını kaydeden Taşdoğan, sanılanın aksine yüzde 63'ünün hiçbir maddi yardım almadığını, yüzde 97,8'inin kirada yaşadığını ifade etti.
Taşdoğan, Suriyeli sığınmacıların yüzde 56,5'inin ülkelerine dönmek istediğini söylediğini belirterek, "Ülkelerinde insani şartların oluşturulması halinde, eğer TSK
'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı'nda oluşturduğu barış, huzur, güven ülkelerinde oluşturulursa, bataklık kurutulursa bu insanlar ülkelerine dönecektir. " dedi. HDP Batman
Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki
, Suriye'den Türkiye'ye gelenlerle ilgili kayıt tutulmadığını ve Türkiye'deki sığınmacı sayısının bilinmediğini öne sürdü.
Tiryaki, Türkiye'nin, sığınmacı hareketlerinden yaklaşık 1,5 yıl sonra uluslararası görüşmeleri başlatabildiğini, bu süre içinde uluslararası örgütlerin hiçbiriyle dayanışma anlamında bir görüşme yürütmediğini savundu. CHP İzmir Milletvekili Özcan
Purçu, sığınmacıların, savaş devam ettiği sürece ülkelerine dönmeyeceğini iddia ederek, "(Türkiye'de para veriyorlar, bakıyorlar, bedava okul var ben gitmeyeceğim) diyorlar. Sınıfta kaldınız, soğanla uğraşmayın bırakın. İnsana dokunan politikalar yapın. Soğan hükümeti olmayın. Mültecilerin hali de Türk vatandaşının hali de Roman vatandaşın hali de belli." ifadesini kullandı.
"İnsanlık onurunu kurtarma mücadelesi"
AK Parti Kilis
Milletvekili Ahmet Salih Dal
, Suriyelilerin, esnafın yanında işçi olarak çalıştığını, kayıt dışı çalışanlar varsa, ihbar alındığında araştırmalar yapıldığını anlattı.
Dal, Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısının belli olmadığı ve sınırların kevgire döndüğü iddialarının ise asılsız olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyanın gözü önünde meydana gelen kirli savaşın yanı başında, yıllardır insanlık onurunu kurtarma mücadelesi veriyor. Dünya mazlumlarının sesi olan bu ülke benim ülkemdir. İnşallah Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonu ile Suriye'deki terör örgütlerini temizleyip, bu insanların kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.
Milletvekili,İYİ Parti,Türkiye
29 Kasım 2018 Perşembe 16:26