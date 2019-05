TBMM Genel Kurulu

Kaynak: AA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün 155. yılını yaşadığımız ve 21 Mayıs 1864 yılında ana vatanlarından sürgün edilen Çerkez halkının acısını en derin şekilde paylaşıyor, sürgün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağırailoğlu, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılının kutlandığını anımsatarak, "Mevzubahis olan Türk Devleti'nin varlığı, Türk milletinin istikbali ise çıkılacak bir Samsun Limanı, binilecek bir Bandırma Vapuru'nu bu millet her zaman bulur." dedi.Ağırailoğlu, Bayburt'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehit olmasıyla ilgili, "Kesin bir kanaatle söylemiyorum ama arama kurtarma faaliyeti yapılırken, birkaç sefer ısrardan sonra baraj kapakları suların alçalması için açılıyor. Bu açılmadan sonra, açılan baraj kapakları içeridekileri vakumlayarak ölümlerine sebep oluyor diye bir şey duydum barajda çalışan yetkili çocuklardan." diye konuştu.MHP Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, "Yüz yıl önce parçalanmamızı ve bölünmemizi isteyenlere karşı koyduğumuz nefsi müdafaa kararlılığımızda geri adım yoktur. Türk milletini Anadolu'da esir etmeye yönelik heveslere 19 Mayıs 1919 ruhuyla karşı çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Akçay, sözde Pontus soykırımının 100. yıl dönümü provokasyonunun, Ankara Valiliğinin izin vermemesiyle önlendiğini belirterek, "Ancak görünen o ki sözde Ermeni soykırımı yalanından sonra, bir de sözde Pontus soykırımı yalanıyla önümüzdeki yıllarda daha sık karşı karşıya geleceğimiz anlaşılmaktadır. Meseleyi başta Doğu Akdeniz havzasındaki etkinlik mücadelesi olmak üzere, bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak değerlendiremeyiz. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin Yunan yalanlarına sarılması an meselesidir. Bunun için Türkiye sözde Ermeni soykırımı yalanında olduğu gibi, tezlerini tarihi bilgi ve belgelerle desteklerken uluslararası politika ve bölgesel sorunlar da masadaki ve sahadaki varlığını artırmalıdır." değerlendirmesini yaptı."Çabaların sonuçlanmasını bekliyoruz"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını bir kez daha yüce Meclis çatısı altında kutluyoruz ve yüce Meclisin daha nice yüz yıllar bu kutlamaları birlik ve beraberlik altında gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." dedi.Özel, Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı için endişe ettiklerini ve bir an önce çabaların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun Nişancı'nın aranması sırasında iki askerin şehit olmasının araştırılması için eğer Meclis'te bir inisiyatif alınacaksa buna destek vereceklerini kaydeti.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün 155. yılını yaşadığımız ve 21 Mayıs 1864 yılında ana vatanlarından sürgün edilen Çerkez halkının acısını en derin şekilde paylaşıyor, sürgün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Biz nasıl ki yüz yıl önce dedelerimizin milli beraberlik ruhuyla emperyalistlere karşı bir olarak, iri olarak, diri olarak, hep birlikte Türkiye olarak karşı geldiklerini ve yurdumuzdan bu emperyalistleri kovduklarını anıyorsak aynı ruh ve manayla 23 Nisan'a, 19 Mayıs'a, 29 Ekim'e bugün de birlik ve beraberlik içerisinde tam bağımsızlığı, ekonomik istiklal mücadelemizi, devlet-millet kaynaşmasıyla hep birlikte tam bir kararlılıkla verdiğimizi ve vereceğimizi ifade etmek isterim." dedi.Akbaşoğlu, AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarında şehit düşen iki askere Allah'tan rahmet dileyerek, bu konuyla ilgili adli ve idari tahkikatların başlatıldığını, bunların derinlemesine devam edeceğini söyledi. AK Parti