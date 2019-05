TBMM Genel Kurulu

Kaynak: AA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "S-400, F-35, Suriye gelişmeleri ve terör saldırılarıyla kıskaca alınmak istenen ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önem arz etmektedir." dedi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, tarih derslerinin seçmeli olmasına itiraz ettiklerini, 9 ve 10. sınıflarda iki saat okutulan tarih derslerinin 2017-2018 öğretim yılında 11. sınıflarda da haftada iki saat okutulmaya başlandığını fakat şimdi tamamen seçmeli ders haline getirildiğini söyledi. Ağıralioğlu, "Bu topraklarda milli duruşumuzun, milli mukavemetimizin, milli bir inşa sürecinin olmazsa olmaz azığı tarih dersleridir." dedi.Geçim darlığının her geçen gün intiharları beslediğini dile getiren Ağırağlioğlu, çok acil, etkin bir sosyal politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ağıralioğlu, "Bu mevzuda eğer hatırı sayılır bir irade ortaya koyamazsak önümüzdeki dönemde artacak intiharların toplumsal, siyasal bir krize dönme ihtimalini de hepiniz görüyorsunuzdur, ciddi bir iradeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı."Ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önemli"MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de bölge ve dünya siyasetini yakinen ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çekerek, bölgede Yunanistan, İsrail ve Mısır üçgeninden Türkiye karşıtı bir blok ve oldubitti girişimlerini dikkatle takip ettiklerini belirtti.Yaklaşık 3 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal gaz rezervlerinin paylaşımı konusunda Türkiye'nin gerek siyasi gerekse uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve yetkilerinin bulunduğuna işaret eden Akçay, "S-400, F-35, Suriye gelişmeleri ve terör saldırılarıyla kıskaca alınmak istenen ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önem arz etmektedir." diye konuştu.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan 38 kişiye işkence yapıldığı iddialarını dün Genel Kurula taşıdıklarını anımsatarak, "Halfeti'de çok ağır insanlık suçu işleniyor. İşkence yapılıyor ve buna bir an evvel müdahale edilmezse yaptıranlar soruşturulmazsa Türkiye'nin 'işkenceye sıfır tolerans' lafının bir kez daha sahte bir laf olduğu ortaya çıkmış olacaktır." dedi."Dava başvurumuz reddedildi"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açtıklarını ancak dava dilekçesinin reddedildiğini söyledi.Süleyman Soylu'nun, ana muhalefet partisi liderine hakaret içerikli kelimelerle "saldırdığını" savunan Özkoç, bu konuda açtıkları dava sonucunda, "Hayır, bu hakaret değildir, siyasetin içerisindeki eleştiriye girer." diye hüküm çıktığını ifade etti. Savcılığın ayrıca, "Bu ifadeleri söylemek içişleri bakanının görevleri arasındadır." diye de başka bir karar verdiğini belirten Özkoç, "Bu sıfatların tamamına layık olan bu İçişleri Bakanı, halkı kin ve nefret duygusuyla karşı karşıya getiren aslında bir suçludur. Türkiye'nin itibarını yok eden, itibarını zedeleyen, söylediği sözlerin nereye gittiğini bilmeyen kişi, bu sözlerin hepsinin muhatabıdır. Kendisiyle hukuk yoluyla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Neyin eleştiri, neyin hakaret olduğuyla ilgili kararı yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde ortaya koyar. Sonuç itibarıyla her bir olay öznel bir olaydır. Bu konuyla ilgili eğer temel hak ve özgürlüklerle ilgili yanlış yapan, yanlış söz söyleyen bir kimse varsa bunun hukukta karşılığı yargı tarafından verilir." diye konuştu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Mecliste verdiği iftar yemeğindeki konuşmasında, seçim zamanında bazen muratlarının ötesinde cümlelerde kurduklarını, hata da yaptıklarını ama esas olanın Türkiye olduğunu söylediğini anımsatarak, "onca hakareti yemiş bir siyasi partinin grup başkanvekili" olmasına rağmen bu ifadelerin, kendisinin ve arkadaşlarının kalbine iyi geldiğini ifade etti.TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine geçildi. Erkan Akçay