TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurul'da torba kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.
Müzakerelerin ardından kabul edilen teklifler şunlar: Azerbaycan
, Gürcistan
ve Türkiye
Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Genel Kurulun, yarın çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan
, uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 11 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Öte yandan bazı milletvekillerinin Genel Kurul salonunda, Başkanvekili Adan ve milletvekilleriyle bayramlaşması dikkati çekti.
Kaynak: AA
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