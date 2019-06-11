TBMM Genel Kurulu

Kaynak: AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Milli Futbol Takımı'na yönelik İzlanda'daki saygısız tutuma ilişkin, " İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve hiçbir açıdan kabul edilemeyecek bu konu İzlanda için bir problemdir ve nota verilmiştir. Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz." dedi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, iletişim çağında devletin birçok kurumunun davetiye adı altında kağıt israfı yaptığını, bu hususun biran önce son bulmasını istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı bir konuşmada "İstanbul'u Konstantinopol yapmak isteyenlere karşı 22 günümüz var" yönünde bir cümle kullandığını savunan Ağıralioğlu, bunun çok talihsiz bir cümle olduğunu söyledi.Ağıralioğlu, "Eğer devlet adamı iseniz ve devleti yönetiyorsanız böyle yakışıksız bir cümleyi ulu orta konuşup milleti istiskal edemezsiniz." dedi.- "Bugün Doğu Akdeniz'deki oldubittilere sessiz kalınmasın"MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye tepki gösterdi.A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısız tutumu kınadıklarını ifade eden Bülbül, "Devletimiz ve milletimiz Milli Takımımızın yanındadır. İnanıyoruz ki Milli Takımımız en güzel cevabı bugün sahada verecektir. İzlanda makamlarından bu yanlışı telafi edecek adımları bekliyoruz. Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz." diye konuştu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj Gemisi çalışanlarına ilişkin tutuklama kararına da tepki gösteren Bülbül, şunları kaydetti:"Eğer bu karar doğru ise Kıbrıs Türklerini yok sayan ve onların haklarını gasbeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini aşan ve tarafımızca hükümsüz olarak addedilen bir karardır. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ne yapmaya çalıştığının farkındadır. Hiçbir güç, hiç bir kuvvet Doğu Akdeniz Havzası'nda Kıbrıs Türkerinin ve Türkiye'nin hükümranlık haklarının gasbedilmesine müsaade edilmesini bizden beklemesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıkan bu tablo içerisinde lazım gelen tavrı bugüne kadar göstermiştir ve bugünden sonra da göstermeye devam edecektir. Aksi bir tutum, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hükümranlık haklarının gasbedilmesine rıza göstermek demek olacaktır. Bugün Doğu Akdeniz'deki oldubittilere sessiz kalınması şanla ve şerefle verdiğimiz İstiklal Harbimizi, Kıbrıs topraklarının tekrar elde edilmesini manasız kılacaktır."Bülbül, Türkiye'nin S400 alımı ile ilgili ABD'nin olumsuz hamlelerine de tepki gösterdi."Sosyoekonomik hiç bir getirisi olmayan Ilısu Barajındaki çalışma derhal durdurulmalıdır"HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da 12 bin yıldır insanlığın yaşadığı Hasankeyf Antik Kenti'nin sular altında bırakılmaya başlandığını söyledi.Ilısu Barajı'ının yapıldığı bölgenin Hasankeyf Antik Kent de dahil toplam 289 arkeolojik sit alanını barındırdığını belirten Kurtulan, "Bölgenin tamamında yüzey araştırılması yapılması halinde sit alanı sayısının şimdiki sayının en az iki katına çıkması bekleniyor. Hasankeyf, uluslararası bilim çevrelerinin yaptığı çalışmalara göre yerleşik hayatın başlaması konusunda Göbeklitepe'nin ikizi olduğu tahmin ediliyor. Resmi verilere göre 55 bin insan doğrudan etkilenecek, yeni bir göç furyası da başlayacaktır. Sosyoekonomik hiç bir getirisi olmayan Ilısu Barajı'ndaki çalışma derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı."Atatürk'ün örnek alındığı bir Türkiye istiyoruz"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da milletin ferasetine her zamankinden çok ihtiyacın bulunduğu bir dönemden geçildiğini, gelinen noktada bir grup askerin "Devler gelir devler gider, bir tek dev kalır o da reis Sedat Peker" gibi sözlerinin sosyal medyaya yansıdığını anlattı.Kışlada çekildiği izlenimi verilen söz konusu video ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından hiçbir açıklama gelmediğini öne süren Özkoç, şöyle devam etti:"Video sosyal medyada dolaştı, iktidardan da 'tık' yok. Asker ocağımızı, devletimizi küçülten bu saçmalığa karşı yine hiçbir açıklama yapılmadı. Sedat Peker, organize suç örgütünün sözde lideridir.Yine geçen hafta Çubuk ilçesinde Genel Başkanımızı linç etmeye çalışan saldırganlardan inek hırsızı Osman Sarıgül'ün elini öpen kişi iki elinde iki silahla poz veriyor. Bu kişi 'Soylu Bakanımın emirlerini bekliyoruz. 'Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz' mesajı yayınlıyor sosyal medyadan.Sedat Peker'lerin örnek alındığı bir Türkiye Cumhuriyeti değil, bilim adamlarımızın, sporcularımızın, sanatçılarımızın, öğretmenlerimizin, iş adamlarımızın, şerefli esnafımızın, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek alındığı bir Türkiye istiyoruz.""Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.Fransa maçında galibiyetten öte sahada yürekleriyle oynayan bir takım, aynı anda atan 82 milyon kalbin olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:"Milli Takım oyuncularımızı, teknik heyeti ve diğer çalışanları tebrik ediyoruz. Bizlere yaşattıkları bu gurur için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığı da kınıyoruz. Olaya ilk andan itibaren gereken tepki en üst düzeyde gösterildi. İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve hiçbir açıdan kabul edilemeyecek bu konu İzlanda için bir problemdir ve nota verilmiştir. Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz."Turan, bugün Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını, yüzbinlerce gencin gözünün kulağının söz konusu teklifin yasalaşması sürecinde olduğunu aktararak, "Tüm partilerin katkısı ve geniş bir uzlaşı içinde bu teklifin yasalaşmasını ümit ediyorum. Başarılı bir hafta olmasını diliyorum." dedi.Öte yandan Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyet, bir süre TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarını izledi. Heyete, Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan eşlik etti.