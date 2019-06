TBMM Genel Kurulu

Kaynak: AA

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti hükümetleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev döneminde terörizmle mücadelede her yolun denendiğini ve büyük başarılara imza attıklarını bildirdi.TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev ve yetkileri" hakkında verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, toplumsal algıda Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri gibi bazı bakanlıkların günlük siyasetten ve onun getirdiği çekişmelerden ari kurumlar olarak algılandığını, bu kurumları idare eden bakanların da siyasi polemikten kaçındıkları anlattı.Son dönemde bu anlayıştan uzaklaşıldığını savunan Ergun, "İlgili bakanlar, özellikle de İçişleri Bakanı adeta günlük siyasetin propaganda şefi haline gelmiş durumdadır." ifadesini kullandı.Terör olayları ve şehitlerin artmasının Soylu'nun görevini layıkıyla yapamadığının somut göstergesi olduğunu ileri süren Ergun, Süleyman Soylu'nun FETÖ ve uyuşturucuyla mücadelede de başarısız olduğunu belirtti.Ergun, "Sayın Bakan seçim gezileri yaparken sokaklar uyuşturucu satıcılarının yuvası olmuş, gençlerimiz, hatta çocuklarımız uyuşturucu satıcılarının açık hedefi haline gelmiştir." diye konuştu.CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bir bakan profiliyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun güvenliği sağlamakla görevli olduğunu vurguladı.Bayraktutan, "Sayın Bakan, Trabzon'daki mitinge 'photoshop' dedi. Mitinge gösterdiği ilgiyi başka şeylere de göstersin." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise "Bakan Soylu ve AK Parti hükümetleri göreve geldikten sonra terörizmle mücadelede her türlü yolu denemiş ve neticesinde büyük başarılara imza atmışızdır." dedi.Vatan için şehit olmaya hazır olduklarını vurgulayan Günnar, "Bakın, bugün 2 şehit verdik. Biz, bu 2 şehidimizi verdiğimizde, onların siyasi temsilcileri ve PKK'nın sözde yetkilileri İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım'ın seçimleri kaybetmesi için birtakım görüşler, stratejik taktikler vermekte ve çalışmalarını devam ettirmekteler. Beklentim, 'Biz, Kandil'dekilerin olduğu yerde olmayız.' söylemidir. Biz, İYİ Parti'den de bunu bekliyoruz. Çıkın, 'Kandil benim düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı da dostumdur.' deyin." ifadelerini kullandı.Soylu döneminde maddeye bağlı ölümlerin 941'den 581'e düştüğüne işaret eden Günnar, 58 bin 356 kişinin de uyuşturucudan tutuklandığı bilgisini verdi."Neden siyasi olarak sahalarda İçişleri Bakanı yer almaktadır?" şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirten Günnar, şunları kaydetti:"Türkiye'nin bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için, aziz milletimizin geleceği için bütün düşmanlarımıza ders vermek adına Bakanlığın görevlerinden biri de kamu düzenini, genel ahlakı ve Anayasa'da yazılı hürriyetleri korumaktır. ve bunları gerçekleştirirken düşmanlarımıza karşı topyekun seferber olduk ve AK Parti, AK Parti üyesi Süleyman Soylu, diğer siyasiler gibi aynı şekilde memleketi için, milleti için, vatanı için İstanbul seçimlerinde de Trabzon seçimlerinde de Türkiye'nin her seçiminde ve her yerinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. 'Bu niye böyle oluyordur?' demek abesle iştigaldir."İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.HDP'nin, "Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları"na ilişkin ve CHP'nin, "Demiryollarındaki yük ve yolcu taşımacılığı" konusundaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi."Demiryollarındaki yük ve yolcu taşımacılığı" ile ilgili grup önerisinin görüşmelerini, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri de Genel Kuruldaki izleyici locasından izledi.Grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, "Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.