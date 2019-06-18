TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı mesajları paylaşıldı, Mısır halkı ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, vefatının 4. yılı dolayısıyla saygı ve rahmetle andığını belirtti.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerinin, genç işsizliğin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini dile getiren Türkkan, "Hükümet bu gerçeği artık görmeli. Tüm yoğunluğunu toplumu boşa uğraştıran meseleler yerine ekonomiye vermelidir." diye konuştu.

Türkkan, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Mısır yönetimi Mursi'nin cenazesini ailesine teslim etmeyi reddederek Kahire'de halk mezarlığına defnedeceğini söyledi. Defin işlemine eşinin katılmasına dahi müsaade edilmedi. İşte maalesef diktatörlük tam da böyle bir şey." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Kendisine rahmet, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Son derece trajik bir durumdu. Bir siyasetçi yargılama sırasında hayatını kaybetti. Demokrasi alanında faaliyet gösterenlerin tutuklanmasına, siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılanmasına dünyanın neresinde olursa olsun karşı çıkıyoruz. Bunların siyasete doğrudan darbe olduğunu her zaman ifade ediyoruz." diye konuştu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmasının bugün devam ettiğini anımsatan Oluç, hem Figen Yüksekdağ hem Selahattin Demirtaş'ın siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılandıklarını savunarak, demokratik siyaset karşısındaki tutumu kınamaya devam ettiklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sayıştayın bugün yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, Sayıştayı siyasetin parçası haline getirmenin devlete büyük zarar verdiğini belirtti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı ortaya koyan raporlar nedeniyle Sayıştay siyasi cendereye alınmıştır." iddiasını dile getiren Özkoç, CHP'nin raporları paylaşmasının ardından Sayıştayın denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile İstanbul belediyelerinin denetiminden sorumlu grup başkanının görevden alındığını öne sürdü.

Özkoç, rapordaki somut veriler kamuoyunda tartışıldıkça Sayıştayın daha fazla siyasetin içine çekildiğini söyledi.

Engin Özkoç, "Vakıflara kaynak aktarımıyla ilgili bilgi verirken Sayıştayı referans göstermedik. Vakıflara yapılan 2018 yılı ve öncesine ilişkin yaklaşık 1 milyar lirayı bulan kaynak aktarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 STK, Okul, Yurt, Faaliyet Raporu içinde yer alıyor. Sayıştayın 2017 yılı denetiminde ortaya koyduğu israf, işte bu tablodadır. Sayıştay ve Sayıştayın kurumsal kimliğini kullanan siyasiler, 'Bu tablodaki veriler yanlıştır.' diyebiliyor mu? Meselenin özü tam da burasıdır. Bu tablodaki israf, doğru mudur yanlış mıdır? Milletimizi ilgilendiren işte budur." ifadesini kullandı.

"Mursi milli irade temsilcisidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mısır'da halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak seçilen Mursi'nin, 2013'teki darbeyle cezaevine gönderildiğini, 6 yıldan beri ruhsal, psikolojik ve fiziksel işkencelerle büyük acılar çektirildiğini, dün de mahkeme salonunda bu işkenceler neticesinde hayatını kaybederek şehadete ulaştığını ifade etti.

Mursi'nin, milli iradenin, demokrasinin peşinden koştuğunu, halkının zenginleşmesi, refahı ve adaleti için mücadele veren bir "milli irade temsilcisi" olduğunu vurgulayan Özkan, onun ortaya koyduğu bu mücadelenin, Mısır halkının ve dünya insanının vicdanında emsalsiz bir yer edindiğini belirtti.

Mısır halkının, Mursi'nin yaktığı demokrasi ve milli irade ateşini ilelebet sürdüreceğini dile getiren Özkan, şunları ifade etti:

"Mısır'da gerçekleştirilen darbe, eş zamanlı olarak bir tarafta 'turuncu devrim' adı altında diğer taraftan da 'Arap baharı' adı altında dünyanın dört bir tarafında belirli çıkar çevreleri tarafından, emperyalistler tarafından sürdürülegelmiştir. Bizim de bugün ülkemizde milli iradeye sahip çıkmamızın altında, bu saldırıları dünyadan, gönül coğrafyamızdan ve ülkemizden bertaraf etme gayretimiz vardır. Onun için dünden bugüne bu mücadeleler devam ederken, Batı'nın maalesef ikiyüzlü, sahteci yaklaşımını gözlemlemekteyiz. Batı'nın bu ilkesiz tavrı, dünya insanlığının gözlerinden kaçmamaktadır. Kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği müddetçe milli irade vurgusu yapan Batı, Mısır'daki darbeye ve ülkemizdeki darbe girişimine maalesef sessiz kalmaktadır.

Kardeş olarak gördüğümüz Mısır halkının iradesine sahip çıkarak, özgürlük mücadelesini gönülden destekliyoruz. Her türlü hukuka aykırılığı, hak ihlali gerçekleştirenlerin ve zalimlerin, zulümlerinin altında ezilmesini, bütün insanlığın demokrasi ve hukuk devleti içerisinde yaşaması arzumuzu yeniden ifade ediyoruz."

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i, vefatının 4. yılında rahmet ve minnetle andığını söyleyen Özkan, onun da pek çok darbe teşebbüsüyle karşılaştığını, milletten aldığı yetkiyle bu ülkeye hizmet etme gayretini ortaya koyduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mursi'nin, kanlı bir darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından zalimane şekilde devam eden yargılama sırasında, mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini belirtti.

Mısır'da demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkına başsağlığı dileyen Akçay, "Bu darbe sürecinde Avrupa Birliği'nin darbeci Sisi'yi ilk tebrik eden kurum olduğunu, ABD'nin darbeci Sisi'ye ne kadar destek verdiğini, Mısır ve Orta Doğu bölgesinde bu emperyalist güçlerin dizayn gayretlerini bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

Demirel'in vefatının 4. yılı olduğunu hatırlatan Akçay, Türkiye'nin gelişme ve kalkınma hamlelerinde önemli hizmetleri Demirel'in, arkasında bıraktığı onca eser ve hatırayla saygıyla anılacağını söyledi.

Kaynak: AA