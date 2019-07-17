17.07.2019 16:35
Haberler» Politika» Haber

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşülecek.
TBMM Genel Kurulunda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.
Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alınacak.
Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu"; HDP'nin "Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı" ve CHP'nin "Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının insan sağlığına ve çevreye etkisi" konularıyla ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.
Kaynak: AA
Politika

Son Dakika Haberleri
20:35   TBMM, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıracak
20:10   Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
19:28   TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
18:48   Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...
18:39   TBMM Genel Kurulu
18:29   Bakan Çavuşoğlu: Hem Bağdat hem Erbil ile temas halindeyiz
18:28   Bakan Pakdemirli 15 Temmuz gecesini anlattı