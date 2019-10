TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "ABD Büyükelçiliğinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığına ilişkin alçakça ifadeyi beğenmesinin, basit bir hata olarak değerlendirilemeyeceğini" belirterek, "İki defa özür dilense de bunu yeterli bulmuyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Başkanı Trump'un Türkiye'yi tehdit ettiğini; devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu açıklamaları şiddetle kınadıklarını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'nin, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istediğinin bilindiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, bu korsan yapıya, teşebbüslerin başladığı tarihten bu yana karşı durduğunu ve buna müdahale edeceğini, rıza göstermeyeciğini dile getirdiğini hatırlatan Bülbül, "Türkiye'nin bekleyecek zamanı kalmamıştır. Devlet, bu hain oluşumları yok etmeye muktedirdir. Her türlü tehdide karşı tavizsiz tutum sergilemek, 'bu milletin evladıyım' diyen herkesin boyun borcudur. Kimse bunu macera olarak görmeye çalışmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat'ın doğusunun "terör yuvası" olduğunu belirten Bülbül, "Fırat'ın doğusundaki terör yuvaları, silahlı kuvvetler tarafından sivil ve masumlara zarar verilmeden bertaraf edilecektir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "ABD'nin başındaki zatın uzun süredir sürdürdüğü dengesiz, nezaketsiz üslubunu, devam ettirdiğini" belirtti.

Özel, "Bırakın diplomasi dilini, günlük dili, adabı, edebi terk edecek şekilde dönüp Türkiye Cumhuriyeti'ne had bildiren bir ABD Başkanı'nın haddinin bir an önce bildirilmesi gerekir. Gerekli cevabı vermek için neyi bekliyorsunuz? Parlamento burada, biz buradayız. Siz neredesiniz?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl bulunduğunu, bu 4 yılın, polemik ve gerginlikler yerine hizmet, demokrasi, yatırımlarla ve özellikle ülke güvenliği ile ilgili konularda uzlaşma içinde geçirilmesini temenni etti.

Bugün yurt dışına asker gönderilmesiyle ilgili iki tezkerenin görüşüleceğini anımsatan Turan, yarın da yargı reformu teklifinin görüşmelerine başlanmasının planlandığını bildirdi.

Turan, 6-7 Ekim olaylarının 5. yılında, şehitleri rahmetle andığını belirtti.

ABD Büyükelçiliğinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili beğenisini kabul edilemez bulduklarını ve şiddetle kınadıklarını dile getiren Turan, "Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin bu alçakça ifadenin beğenilmesi, basit bir hata olarak değerlendirilemez. İki defa özür dilense de bunu yeterli bulmuyoruz. Dışişleri Bakanlığının ve büyükelçiliğin bu olayı ciddiyetle soruşturmasını takip ediyoruz." dedi.

Turan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök de Devlet Bahçeli ile ilgili atılan tweetin beğenilmesinin Meclise karşı yapılmış bir hakaret olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli, Meclisimizin üyesidir. Bu olayın siyasi literatürde yeri yoktur. Haddi aşan bir durumdur." diye konuştu. Gök, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gök, Milli Sarayların yeniden Meclis Başkanlığına bağlanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir çaba içinde olacağını ifade ettiğini aktararak, "Simgesel anlamından dolayı Mili Saraylar tekrar Meclise iade edilmelidir." görüşünü dile getirdi.

