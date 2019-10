AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, dünyada her 9 kişiden 1'inin açlık çektiğini, 1,6 milyar kişinin ise aşırı kilolu olduğunu, açlık çekenler ile fazla gıda tüketenler arasında bir denge kurulması gerektiğini belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı hakkındaki bilgilendirmesinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Dünya Gıda Günü dolayısıyla gündem dışı söz aldı. 6,7 milyar dünya nüfusuna karşılık 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretildiğine işaret eden Çankırı, bunun yarı yarıya israf olduğunu belirtti.Açlık ortadan kaldırılmadan sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim gibi hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çankırı, dünyada her 9 kişiden 1'inin açlık çektiğini, 2019'da açlık çeken kişi sayısının 837 milyonu geçtiğini, günde ortalama 18 bin kişinin açlıktan öldüğünü dile getirdi. 1,6 milyar kişinin ise aşırı kilolu olduğunu ifade eden Çankırı, çok fazla gıda tüketen ile yeterli gıda bulamayan kişiler arasında bir denge kurulması gerektiğini sözlerine ekledi."672 milyon kişi obezite sorunuyla karşı karşıya"CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de dünyada her gün 5 yaş altı 5 milyon çocuğun yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.Son yıllarda yaşanan küreselleşme ve kentleşmeyle beslenme, yeme alışkanlıklarının da çok değiştiğine işaret eden Serter, 672 milyon kişinin obezite sorunuyla karşı karşıya olduğunu, 1,3 milyar insanın ise "kilolu" olarak adlandırıldığını kaydetti.Türkiye ve dünyadaki açlık nedeniyle yaşanan ölümlerin insanlık ayıbı olduğunu ifade eden Serter, Türk halkının açlıktan, işsizlikten kıvrandığını, her 4 kişiden 1'inin yatağa aç girdiğini savundu.Serter, gıdayla uğraşan her kurum ve kuruluşun deneyimli gıda mühendisi bulundurmasının mecbur tutulmasını, gıda olan her yerde gıda mühendislerinin istihdamının sağlanmasını istedi.Önce insan sağlığı, önce gıda güvenliği diyecekleri bugünde bile, gıda zehirlenmesinden hastaneye koşan insanların olduğunu ifade eden Serter, sağlıklı gıda tüketilmesini sağlamanın Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı konuştu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türk tarımının ciddi bir sorun yaşadığını, çiftçiyi içinde bulunduğu duruma AK Parti hükümetlerinin düşürdüğünü öne sürdü. Altay, sorunu çözme konusunda CHP Grubu olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.Barış Pınarı Harekatı'na dikkati çeken Altay, Genel Kurulda yapılan konuşmalarda herkesin, dünyanın, bu operasyonlara tepkili olduğunu söylediğini anımsattı. Altay, 189 ülke bulunduğunu, dünyanın desteğinin sağlanması konusunda en çok çabayı büyükelçilerin göstermesi gerektiğini vurguladı.Altay, ancak AK Parti döneminde büyük çoğunlukla, eş dost, ahbap çavuş ilişkisiyle büyükelçi atandığını öne sürdü.Konuşmaların ardından yargı paketinin görüşmelerine geçildi.