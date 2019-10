TBMM Genel Kurulu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "AK Parti iktidarı olarak ülkenin her alanında olduğu gibi basın sektörünün sorunlarına da kayıtsız kalmadık. Gerekli müdahaleleri gerekli zamanlarda yaptık." dedi.TBMM Genel Kurulunda, ilk olarak İYİ Parti'nin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda ortalama yıllık eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu Bitlis, Van, Muş ve Hakkari'nin ekonomik sorunlarının araştırılması önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari'de vatandaşların dertli, çeresiz ve umutsuz olduğunu söyledi. Buradakilerin dertlerinin başında güvenlik problemleri, terör ve etnik temelli sorunlar geliyor gibi görünse de Türkmen, Yörük, Kürt, Arap demeden ortak problemleri olduğunu kaydeden Oral, "Bunlar fakirlik, geri kalmışlık, işsizlik ve geçinememektir. Memleketim Ahlat'ta devletimizi temsilen bir saray yapılıyor ancak Ahlatlı sarayla birlikte fabrika istiyor, yatırım bekliyor, işsizlikten, yoksulluktan kurtulmak istiyor, istihdam bekliyor." dedi.CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Bugünkü konu, bölgesel olarak bakıldığında Bitlis, Van, Hakkari, Muş'u ihtiva ediyor. Genele baktığınızda Türkiye'de durum, adaletsizlik açısından hemen hemen her yerde aynı şekilde." ifadesini kullandı.AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "İYİ parti milletvekili, 'Sadece Ahlat'a saray yapılmasın, farklı işler de yapılsın.' dedi. Biz, 17 yıldır bölgeye, Doğu ve Güneydoğu'ya her alanda yatırım yapıyoruz." diye konuştu.Bitlis'e sağlık ve eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Kiler, "Biz ulaşımdaki, eğitimdeki, sağlıktaki sorunları, değerli hükümetlerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla elhamdülillah bugün artık konuşmuyoruz. Ekonomide, istihdamda sorunumuz var. Sorunu biliyoruz, çözüm yine bizde." dedi.İstihdam için getirilen yatırımcılara terör örgütü PKK'nın nasıl engel olduğunu bildiklerini söyleyen Kiler, "Şimdi, elhamdülillah, bütün güçlerimizle, gücümüzle oradaki terör örgütünün tek tek kafası eziliyor, son bir fert kalıncaya kadar kafası ezilecek ve inşallah, şimdiden sonra da oraya yatırım için insanlar seferber olacak." ifadesini kullandı.İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.Daha sonra, CHP Grubu'nun, "Basın Kartları Komisyonunun yapısı, işleyişi ve kart almak için müracat eden gazetecilerin reddedilme sebepleri ile basın sektörünün içinde bulunduğu ekonomik koşulların" araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye'de toplam bin 106 gazetenin bulunduğunu ve bu gazetelerin asgari kadrosunda 7 bin 593'ü fikir işçisi olmak üzere 15 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirtti.Basın sektöründeki işsizlik oranının AK Parti'nin çok övündüğü dönemde yüzde 30'ların üstüne çıktığını ve son 10 yılda işsiz kalan gazeteci sayısının 10 bini geçtiğini savunan Sertel, "Gazeteler artık yazamıyor, batıyor. Yalnızca yandaş, besleme basın bu konudan memnun. Çünkü, bankaların genel müdürlerine açıyorlar telefonu, 'bize şu kadar milyon para gönderin' diyorlar ve anında para banka üzerinden havale oluyor. Okunmayan tomar tomar devlet kuruluşları tarafından satın alınan gazetelere müthiş bir para akışı sağlanıyor. Bu büyük haksızlık." dedi.Basın kartlarında da sorun olduğunu dile getiren Sertel, kendisinin 6 yıl boyunca basın kartlarına ilişkin komisyonda görev yaptığını söyledi. Sertel, "İçim yanıyor. Siz kimsiniz de gazetecilerin basın kartını iptal edebiliyorsunuz." diye konuştu.İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise sorunlarını çözmüş güçlü bir yerel basının Türkiye'deki demokrasinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, araştırma önergesinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sarı basın kartı yönetmeliğinde de belirtildiği üzere basın kartının kimlere verileceğinin açıkça belli olduğunu söyledi.Basın kartı sahiplerine ilişkin istatistiki bilgileri veren Canbey, şöyle devam etti:"Basın kartı almanın belli kuralları vardır. Yönetmelikte yer alan şartları taşıyan ve başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanan tüm basın mensuplarının çalıştıkları medya kuruluşlarının isimlerine ve siyasi görüşlerine bakılmaksızın basın kartları düzenlenmektedir. Öyle iddia edildiği gibi 'Basın Kartı Yönetmeliğinde İletişim Başkanlığı tarafından ambargo listesi uygulanması' söz konusu değildir. Fakat bir istisna vardır ki o da ülkemizin güvenliği, terörle mücadeleyle ilgilidir. Terörle mücadele noktasında da devletimiz gerekeni yapmaktadır."Basın kartı komisyonu ve sarı basın kartlarının değerlendirme süreciyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Canbey, komisyonun yapısını anlattı. Canbey, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının basın kartları konusunda önemli çalışmalar yaptığını, eski kartların yenilenerek hak sahiplerine dağıtıldığını ve dağıtılmaya devam edildiğini kaydetti. Canbey, "AK Parti iktidarı olarak ülkenin her alanında olduğu gibi basın sektörünün sorunlarına da kayıtsız kalmadık. Gerekli müdahaleleri gerekli zamanlarda yaptık. Milyonlarca liralık kaynakları, gazetelerimize dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi yapılan oylamayla kabul edilmedi.TBMM Genel Kurul'nda Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.