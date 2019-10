TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kırk yıllık PKK/YPG terörünün tamamen yok edilmesi ve ülkemize sızmaların önlenmesi için bütün sınırımız boyunca güvenliğin sağlanmasının, aynı zamanda, misafir ettiğimiz Suriyelilerin, kendi topraklarında oluşturulan güvenli bölgeye yerleştirilmelerinin yolu açılmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacaklarını anımsatarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden er Zekeriya Altınok'un tedavi olduğu hastanede dün şehit olduğunu belirten Türkkan, Altınok'un KHK ile meslekten atılan eski bir polis memuru olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Altınok'un 16 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılandığını ancak beraat ettiğini kaydeden Türkkan, "Terörist diye peşinen 16 ay hapis yatırdığınız adam vatan, bayrak uğruna şehit oldu. 'Terör örgütü üyesi' suçlamasıyla görevlerine son verildiği halde, yargılaması bittikten sonra mahkeme tarafından suçsuzluğu kararlaştırılan KHK'lilerin görevlerine iadesi OHAL Komisyonu tarafından bir an önce yapılmalıdır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'un, küstah ifadeler içeren mektubunun mürekkebi henüz kurumadan, kerameti kendinden menkul bir teröriste önce "general" diye hitap ettiğini, sonra da en kısa sürede görüşme arzusunu ifade ettiğini belirten Türkkan, "Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden bir adamın bu davranışını siz nasıl içinize sindiriyorsunuz? Biz sindiremedik. Sizden, bu adama gerekli cevabın gerektiği şekliyle verilmesi bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz, vermezseniz, bunu bütün milletimize anlatmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanvekili Adan da "Generallere de bir hareket ona 'general' demek. 'General' diye ifade ediyorlar, ben de basından takip ediyorum. Bu da generalliğe hakaret, kedi gibi kaçıp Amerika'nın himayesinde bir zavallı. 'General' ifadesi bile insanı incitiyor." dedi.

"Önemli değişikliler yapılması kaçınılmazdır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Osmaniye milletvekili olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye vekaleten Osmaniye'nin il oluşunun yıl dönümünü kutladı.

Bugünün aynı zamanda 24 Ekim 1945'te resmen faaliyete geçen Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Bülbül, uluslararası barışı muhafaza amacıyla kurulan BM'nin etkinliği ve uluslararası barışa hizmet edebilme kapasitesi konusunda hayal kırıklığı yaratan bazı gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Savaş, çatışma ve insanlık dramlarının yaşandığı süreçlerde BM'nin fonksiyon ifa edememesinde yapısal yanlışlıkların etkisi olduğuna dikkati çeken Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler son Genel Kurulunda dünyaya bir defa daha dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini gönülden desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Dünyada barış ve güvenliğin korunmasında norm koyabilme imkanına sahip olan ve uluslararası meşruiyeti temsil eden BM'nin yapısında başta Güvenlik Konseyi olmak üzere önemli değişikliler yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir."

Bülbül, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve arkasından gelişen mutabakat süreçlerinde, hem sahada hem masada temin ettiği başarının takdire şayan olduğunu vurguladı. Bülbül, bu başarıya imza atılmasında emekleri geçenlere teşekkür etti. Bülbül, "Her türlü kara propagandaya rağmen Türkiye'nin hamlelerinin bölgede barışa ve komşularının toprak bütünlüğüne hizmet ettiği ve her türlü teröre muazzam bir darbe vurduğu yakın zamanda anlaşılacaktır." şeklinde konuştu.

-CHP'den İçtüzük'te değişiklik önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin serbest seçimlerle geldiği iktidarda ilan ettiği OHAL sonrasında takındığı tutumla ara rejimlerin, darbe sonrası dönemlerin tutumlarını tekrar ettiğini ve bunu Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak sürdüğünü iddia etti.

İktidarın, OHAL yetkisiyle FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan ve bu örgütle taban tabana zıt politikaları savunan çok sayıda akademisyeni kürsülerinden uzaklaştırdığını ileri süren Özel, "Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlara rağmen geri dönüşlerin yapılmamasının kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne AK Parti'nin nasıl yaklaştığını gözler önüne serdiğini" savundu.

Osmaniye'nin il olmasının yıl dönümüne ilişkin de Özel, son seçimlerde Osmaniye'den CHP'li bir milletvekilinin seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, "İyi insanların partisi İYİ Parti. Bir itiraz kültüründen geliyor, yaşananlara duyduğu tepkiyi ve duruşunu değiştirmeden siyasetini sürdüren insanların kurmuş oldukları bir parti. Biz, onlarla yaptığımız ittifakın bugün de Meclis çatısı altında karşılıklı iyi ilişkilerle sürüyor olmasından son derece memnunuz ve İYİ Parti'ye uzun yıllar siyaset hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Özel, Meclis araştırma komisyonları kurulduğunu ancak komisyon raporlarının İçtüzüğe göre o dönem içinde görüşülemezse bir sonraki dönem görüşülememesini eleştirdi.

CHP'li Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının tamamında, 2002'den bugüne kadar, 63 komisyon kurulmuş, bunların 20'sinin raporu ele alınamamış Sayın Başkan. Bunda milletin vergileriyle harcanan para, milletin vekillerinin emekleri var. Üç ay boyunca bazen haftada beş gün, günde on iki saate, on dört saate varan çalışmalar rapor haline geliyor ama görüşülemiyor. AK Parti'nin bir muhasebe yapması gerekirse çok eleştirdiği, koalisyonların en yoğun olduğu dönem 20'nci yasama dönemine baktım ben, 4 ayrı koalisyon 29 araştırma komisyonu kurmuş, 26'sının raporunu görüşmüş. AK Parti 63'te 20. Biri yüzde 90 oranında başarmış, biri yüzde 59-60'larda kalmış. Bu, Meclise duyulan saygının bir göstergesi. Bu kadar emeğe karşılık bunları gündeme almamak kötü. Bunun için bir içtüzük değişikliği öneriyoruz. Bunu hep birlikte yaparsak çok daha doğru olur."

"Maskeli balo sona eriyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de Osmaniye milletvekili olduğunu anımsatarak, Osmaniye'nin il oluşunun yıl dönümünün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile Rusya'nın Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünü Türkiye sınırından 30 kilometre aşağıya çıkarması ve güvenli bölge kurulmasının kabul edilmesini büyük bir askeri, diplomatik ve siyasi zafer olarak nitelendiren Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ya istiklal ya ölüm!' kararlılığıyla yürüttüğü liderliğinin neticesinde Türkiye bu tarihi zaferle birçok sonuç elde etmiştir. Kırk yıllık PKK/YPG terörünün tamamen yok edilmesinin ve ülkemize sızmaların önlenmesi için bütün sınırımız boyunca güvenliğin sağlanmasının, aynı zamanda, misafir ettiğimiz Suriyelilerin kendi topraklarında oluşturulan güvenli bölgeye yerleştirilmelerinin yolu açılmıştır. Gerek Amerika'ya gerek Rusya'ya PKK/YPG'nin bir terör örgütü olarak bütün sınırlarımızdan 30 kilometre aşağıya çekilmesi sorumluluğu kabul ettirilmiş ve imza altına alınmıştır."

Akbaşoğlu, terör koridorunda kurulması planlanan terör devleti geçişli, Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesinin de çöktüğünü dile getirerek, tüm insanlığın gözü önünde yaşanan bu sürecin aynı zamanda Batılı değerlerin tam bir çöküş içinde olduğunu ve maskeli balonun sona ererek yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini gösterdiğini söyledi.

Bu yeni dönemin zulüm ve sömürü üzerine, ikircikli ve sahte bir düzen değil; adalet üzerine, ilkeli, sahici ve samimi bir düzen olduğunu aktaran Akbaşoğlu, Türkiye'nin kendisi için istediğini bütün insanlık için istediğini, kendisi için istemediğini bütün insanlık için istemediğini ifade etti.

Akbaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barışın, huzurun, güvenliğin formülü ve anahtarı işte bu anlayış ve bu ilkeli duruştur. Erdoğan liderliğindeki Türkiye bütün dünyaya bunu ispat etmiştir. O sebeple dünya halkları Türkiye'nin insanlığın umudu ve vicdanı ve kendilerinin gür sesi olduğunu yüksek sesle haykırmaktadırlar. Vaktiyle İsmet İnönü'nün yıllar önce sarf ettiği 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyada yerini alır.' cümlesi bugün ete kemiğe bürünmüş, Türkiye'nin liderliğinde yeni bir dünyanın kurulma safhası başlamıştır. Aziz milletimizin öncülüğünde insanlık, adil ve merhametli yeni dünya düzenine inşallah kavuşacak, yepyeni bir dönem başlayacaktır."

Öte yandan Sırbistan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradoviç ve beraberindeki heyet Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

