TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sözde Ermeni soykırımı iddiasını ortaya atan Ermeni diasporasının, ABD Temsilciler Meclisinin asla bir Ermeni derdi olmadığını belirterek, "Tek bir dert vardır ABD için sadece petrol, doğal gaz, yer altı ve yer üstü zenginlikleri." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınayan TBMM Başkanlığı tezkeresi üzerine grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ABD Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümüne rastlayacak şekilde kabul edilen iki karar tasarısının, Türkiye-ABD ilişkileri tarihinde görülmemiş bir çoğunlukla kabul edildiğini aktardı.

"Böyle durumlarda milli birlik ve beraberliğin, en güçlü haliyle seslendirilmesi icap eder." diyen Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bu tehditler karşısında tek bir partimiz vardır. O da al bayrak partisidir." sözünü de aktararak, şunları kaydetti:

"Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda partiler arası rekabeti geri plana bırakır al bayrak altında birleşiriz. Millet olmak, nimet ve külfetlerde de beraber olmaktır. Türkiye bugün ordusuyla, milletiyle dünya kamuoyundaki mesnetsiz tepkilerin karşısında her zamankinden daha büyük bir milli dayanışma içinde olmaya mecburdur."

"Türkiye'ye karşı atılmış köhne adımlardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ermenilere yönelik sözde iddialar bağlamında alınan, müttefiklik anlayışına ihanet anlamına gelen kararı, Türk milletinin temsilcisi olan TBMM ve MHP olarak reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Türkiyenin Barış Pınarı Harekatı'ndaki haklı, hukuki, meşru ve başarılı tutum ve operasyonlarını hazmedemeyenlerin tehdit ve yaptırımlarla sahneye çıkma gayretine girdiklerini dile getiren Akçay, ABD Temsilciler Meclisinde alınan iki kararın, bölgede ve Suriye'de oyunlarını bozan Türkiye'ye karşı atılmış köhne adımlar olduğunu belirtti.

Akçay, "ABD Meclisi bu tekliflerle, Türkiye'den intikam alma ve tehdit etme amacı taşımaktadır. Bu tehditlerin nazarımızda, bir sinek vızıltısı kadar değeri yoktur. Özellikle sözde Ermeni soykırımına ilişkin kabul edilen tasarı, aciz ABD siyasetinin bir girişiminden öte anlam ifade etmemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin sözde Ermeni meselesine ilişkin görüş ve tutumlarının bütün dünyaca bilindiğini, meselenin tarihi bir konu olduğunu dile getiren Akçay, "Türkiye'yi tarihi olaylarla karalamaya çalışanlar, tarihin önünde mahkum ve mahcup olacaklardır." dedi.

ABD'nin katliamları ile insan hakları ihlallerine dikkati çeken Akçay, "Kirli ve kanlı tarih sahibi bir ülkenin temsilciler meclisi, tarihi ve insani olaylarla ilgili hiç hakkı olmayan bir meclistir." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, hazırlanan tezkereye destek vermemelerinin nedenlerini açıklamak istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Onlarca yıldır çeşitli dönemlerde ve çeşitli ülke parlamentolarında tartışılan ve ne yazık ki kendi ülkemizin kurumlarında ve Meclisinde bir tabu olarak tutulan ve tartışılmayan, coğrafyamızı çoraklaştıran tüm tarihsel olayları şöyle veya böyle tüm yönleriyle tartışıp açığa çıkaramadığımız her gün ülkemize ağır toplumsal ve siyasal bedeller ödetmektedir. Tarihsel ve siyasal sorunlarımızın Türkiye'de ve tarihimizle yüzleşme bağlamında ele alınmaması, sorunların uluslararası boyutlara taşınmasına, topraklarımızdaki sorunların küresel güçler ve devlet tarafından kendi amaçları yönünde kullanılmasına yol açmaktadır. Bu bir kez daha açığa çıkmıştır."

"Gölge etmesinler başka ihsan istemez"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye'yi hedef alan bu tasarıları CHP olarak reddediyoruz ve kınıyoruz." dedi.

Özkoç, Ermeni meselesinin, 100 yıl boyunca uluslararası siyasetin çıkar malzemesi haline getirildiğine dikkati çekti.

1915 yılında yaşanan olayların, her iki halkın hafızasında çok derin yaralar açtığını söyleyen Özkoç, bu acı olayların izlerini silmenin, hafızalardaki yaraları onarmanın üçüncü devletlerin yersiz girişimleri ve meclislerinde alınan kararlarla mümkün olmayacağını vurguladı.

Özkoç, "Tarih yazmak, tarihi yorumlamak meclislerin görevi değildir. Tarihin tartışmalı dönemleri uzmanların, tarihçilerin tarafsız, sansürsüz, önyargısız yöntemlerle yürüteceği çalışmalarla açığa kavuşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak, yeni nesillerin çatışmacı değil, barışçıl bir anlayışla geleceğe bakmasının sağlanması gerektiğini belirten Özkoç, şunları kaydetti:

"ABD Temsilciler Meclisinin böyle bir konuda müdahale hakkı da haddi de yoktur. Bu yaptırımlar Türkiye'nin yöneticilerini, milletimizi hedef almaktadır. Suriye politikasına ve süreç yönetimine ilişkin eleştirilerimiz, kendi iç işimizdir, iç siyasetimizdir. Hiçbir ülke Türkiye'yi yaptırımlarla terbiye etmeye kalkamaz. Bu tasarıyı kabul etmiyoruz. TBMM'nin ortak önergesinin altına imza atarken; eğer bu ülkeler Türkiye için bir şey yapmak istiyorsa, TBMM'den onlara sesleniyoruz, gölge etmesinler başka ihsan istemez."

"Bütün insanlığa vadettiğimiz adalet ve barışı, yeniden ilan ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ABD Temsilciler Meclisinin kararlarını nefretle ve esefle kınadıklarını belirtti.

Özkan, "Sözde Ermeni soykırımı iddiasını ortaya atan Ermeni diasporasının, ABD Temsilciler Meclisinin asla ve asla bir Ermeni derdi yoktur. Nasıl Kürt'lerle ilgili, bu coğrafyada huzurun ve barışın egemen olduğu, bütün dinlerin, etnik grupların bir arada yaşadığı o iklimle ilgili nefret tohumları bugün ekiyorlarsa, geçmişte de ne Kürt meselesi oldu ne Ermeni meselesi oldu ABD için. Tek bir dert vardır ABD için, sadece petrol, doğal gaz, yer altı ve yer üstü zenginlikleri." ifadelerini kullandı.

Özkan, arşivler açıldığında sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin bütün dünyanın gerçekleri göreceğini vurguladı.

Cahit Özkan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bütün insanlığa vadettiğimiz adalet ve barışı, yeniden ilan ediyoruz. Ermeniler, bu coğrafya aziz milletimizle yan yana, omuz omuza barış içerisinde yaşadılar. Bundan sonra da barış içerisinde yaşamaya devam edecekler. Bütün insanlığa vadediyoruz ki ABD'nin bütün dünyada işlediği insanlığa karşı suçları tek tek ortaya çıkaracağız. Hepsinin bütün insanlık adına hesabını soracağız."

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından TBMM Başkanlık tezkeresi oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Genel Kurulun onayına sunulan tezkereye verdikleri destekten dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Bilgiç, "ABD Temsilciler Meclisinde alınan bu kararların ne Türk milletinin vicdanında ne de evrensel hukuk nezdinde ne bir kıymeti ne de bir meşruiyeti vardır. TBMM tarafından en güzel cevap verilmiştir." dedi.

Kaynak: AA