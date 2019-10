TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhuriyetimize sahip çıkmamızın en önemli yollarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak olduğuna inanıyoruz." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekilleri, yerlerinden söz alarak çeşitli konularla ilgili düşüncelerini paylaştı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Anayasamızı değiştirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz günden itibaren, dışarıdan bakıldığında tek adam rejimiyle yönetildiğimize dair bir izlenim oluşturulduğu kanaatine sahibiz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karakteristik özelliklerinden istifadeyle dünya kamuoyunda böyle bir algının yayılıp güçlendirildiğini savunan Dervişoğlu, "Öyledir demiyorum, öyle bir algı yaratılıyor diyorum. Bunun nedeni eylem mi söylem mi, yoksa algı yönetimi mi? Üzerinde tartışılabilir ancak bildiğimiz ve gözlemlediğimiz, Türkiye'nin bu durumdan zarar gördüğüdür." dedi.Türkiye'nin bu külfetten kurtulmasının, ertelenemeyecek bir mecburiyet olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Üzerinde konuşmamız gereken, sistem ve yönetim anlayışımızdır. İYİ Parti olarak 15 aydır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden behemehal vazgeçilerek iyileştirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş hazırlıklarına başlamak, hepimizin hayrına olacaktır." diye konuştu.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 1 Kasım'ın, 5 kıtadaki aydınların çağrısıyla 2014'ten itibaren "Dünya Kobani Günü" olarak ilan edildiğini söyledi.Yarın, "karanlığa karşı aydınlığın kazandığı gün olan Dünya Kobani Günü"nün kutlanacağını ifade eden Kurtulan, "Türkiye'ye düşen, komşuluk ve kader birliği yaptığı, kendi toprağına ve yaşam alanına sahip çıkan Kobani halkının nefes aldığı bugünü tehlike olarak görmek yerine dayanışma içinde olmaktır." dedi.15 Temmuz sonrası toplanan paralarCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı demokrasi ve cumhuriyet için bedel olarak canını ortaya koyan ve şehadet mertebesine erişen 250 şehitle ilgili başlatılan seferberlik kapsamında 309 milyon lira toplandığını hatırlattı."Bu paranın 3 yıldır kayıp olduğunu, bir kuruşunun bile hiçbir şehit yakını ya da gaziye ödenmediğini" iddia eden Altay, "TBMM'nin iki asli görevi vardır; biri yasama, diğeri denetim. Asil milletimizin 15 Temmuz şehit ve gazileri için, onların yakınları için rızkından keserek topladığı bu paraların akıbetini sormak ve bunun bir an önce hak edenlere ödenmesini sağlamak, TBMM'nin her bir üyesinin şeref ve namus borcudur. CHP grubu olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı ve bu topraklarda ebediyete kadar bir ve beraber yaşayacağımızın ilanıdır Cumhuriyet." dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de 2017'de, demokratik tekamül süreci içinde, Cumhuriyeti yüceltmek ve kurumsallaştırmak için milletçe kurulan bir düzenleme olduğunu dile getiren Özkan, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yalnızca Cumhuriyet'imizi yüceltmek ve yükseltmek için AK Parti ve MHP'nin yaptığı bir düzenleme değil, milletimizin iradesidir. Bu bağlamda Cumhuriyet'imize sahip çıkmamızın en önemli yollarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Özkan, "Avrupa'da Türkiye düşmanları, bu aziz vatana, millete, bayrağa ve devlete kastedenler, ülkemizin bekasıyla ilgili Türkiye'ye saldırıyorsa onlara boyun eğemeyiz. Onlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. O algı değişsin diye onların bu vatandan istediklerini onlara terk etmeyeceğiz." dedi."Tayyip Erdoğan'ı Avrupa, Amerika yiyemez"Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, "Cumhuriyet'e sahip çıkmanın yolu Saray'a ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'ne sahip çıkmak değildir. Cumhuriyet'e sahip çıkmanın yolu, demokrasiye sahip çıkmak, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmaktır ve unutulmamalıdır ki demokrasimiz, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük tahribatı AK Parti iktidarları döneminde yaşamıştır." ifadelerini kullandı.Türkiye'ye, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik Avrupa'dan ya da ABD'den her türlü kumpasa, tehdide, tezgaha karşı AK Parti'den önce CHP'nin savunmasını yapacağını, refleksini göstereceğini dile getiren Altay, "Bundan emin olun. Bu paranoyadan kurtulun. Tayyip Erdoğan'ı Avrupa, Amerika yiyemez. Onların gücü yetmez. Tayyip Erdoğan'ı biz yiyeceğiz, sandıkta yiyeceğiz içiniz rahat olsun." şeklinde konuştu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, "Cumhuriyet'i kuran millet yaşatmasını da bilir. Siz müsterih olun." karşılığını verdi.Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.