TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlandı.Genel Kurulda, grup önerileri görüşüldü.CHP'nin LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin tümüne ruhsat verilmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.Partisinin önerisi üzerine söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 2-8 Kasım tarihlerinin "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu belirterek, "Hepimizin gerçekten çok önemsediği o masum yavrularımızın tedavilerinin bizim için ne kadar değerli olduğunu burada bahsetmeye gerek yok." dedi.Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) 20 yıldır lösemili çocukların tedavisi için ciddi bir uğraş verdiğini dile getiren Bingöl, bu kapsamda LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin temelinin atılıp, bitirildiğini kaydetti. Hastanenin 400 yataklı olduğunu ve 80 yataklı yoğun bakım ünitesi ile 10 adet son derece donanımla ameliyathanesinin bulunduğunu belirten Bingöl, hastanenin tam ruhsat ile çalışamadığını, 400 yatak yerine 75 yatağa ruhsat verildiğini söyledi.İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, sağlık alanında yaşanan sorunlara her geçen gün yeni bir sorunun eklendiğini savundu.LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin çürümeye terk edildiğini ifade eden Çokal, "400 yataklı hastanenin sadece 75 yataklı kısmına ruhsat verildi. 325 yatak çürüyor ve her gün 325 çocuk burada tedavi görmesi gerekirken hizmet alamıyor. İnanılır gibi değil ama gerçek böyle." dedi.HDP Batman Necdet İpekyüz, LÖSEV'in faaliyetlerinin önemine işaret ederek, 400 yataklı hastanenin sadece 75 yatağına izin verilmesini eleştirdi.AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise löseminin çocukluk çağlarında en çok görülen kanser olduğunu, bu konuda değerli çalışmaların bulunduğunu ve LÖSEV'in de 20 yıldır bu işlerle uğraştığını kaydetti.Türkiye'de hastaneler kurulurken özel hastane yönetmeliğine uyarak kurulduğunu anımsatan Yediyıldız, "LÖSEV'in açtığı LÖSANTE Hastanesi maalesef ön izni alınmadan belediye ruhsatı ile açılmış bir hastanedir. Ön izin alınmadığı için de kendi arzu ettikleri vasıfta çalıştırma imkanları yoktur. Kural budur. Sağlık Bakanlığı, 75 yataklı bir çalışma izni vermiştir. Şayet sayısını 33 doktora tamamlarsa onu 100 yatağa tamamlayacaktır. Böyle bir kural var." diye konuştu.Yediyıldız, Türkiye'de lösemi tedavisi yapan 34 hastanenin bulunduğunu ve kamu hastanelerinin hiçbirisinin lösemi tedavisinden para almadığını, AK Parti'nin 17 yılda sağlıkta yaptığı büyük dönüşüm, açılım ve hizmetin karalanmak istendiğini vurguladı. Yediyıldız, dünyada hekime en kolay ve ucuz ulaşılan ülkenin Türkiye olduğunu ve bunu kimsenin inkar edemeyeceğini belirterek, hastanelerin son model olduğunu ve en güzel hizmetlerin verildiğini söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, burada mevzuat ile fiziki durum arasında bir problemin bulunduğunu belirtti, konuyla ilgili AK Parti Grubu olarak mevzuat ile fiziki durum arasındaki problemin nasıl çözüleceğinin yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi."Gıda ürünleri içerisinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok gibi"Daha sonra İYİ Parti'nin, insanların sağlığını tehdit edecek gıda ürünlerinin üretimine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de gıda sahteciliği adı altında yapılan "gıda teröründe" ciddi oranda artışların görüldüğünü belirterek, tüketilen gıdaların büyük bir bölümünde firmalar ve kişilerin merdiven altı taklit ve tağşiş gıdalarını üreterek piyasaya sürdüğünü söyledi. Bu ürünlerin halkın sağlığını tehdit ettiğine işaret eden Yokuş, "Gıda ürünleri içerisinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok gibi." dedi.Gıda sahteciliğine ilişkin örnekler veren Yokuş, para cezalarının yetersizliği nedeniyle bakanlıkların kamuoyuna ifşa ettiği firmaların isim değiştirerek hileli üretimlerine devam ettiğini kaydetti.HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, çok önemli bir halk sağlığı meselesini konuştuklarını belirterek, 2019'da 618 firmaya ait bin 211 ürünün denetlenerek taklit ve tağşiş olduğunun ortaya çıktığını, bakanlıkların bunları ifşa etmesinin de sorunu çözmediğini savundu.CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda denetimlerinde yaşanan sorunları anlattı. Son günlerde bir ıspanak meselesinin olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Tarım ve Sağlık bakanlıkları, 24 saatten fazla oldu henüz bir açıklama yapamıyor. Binlerce çiftçi var. Binlerce dönüm ıspanak ekili ve şu anda pazarlarda kimse ıspanak almıyor." dedi.AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye'de 2002 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığında toplam bin 500 kişiyle yılda toplam 40 bin denetimin yapılabildiğini, bugün gelinen noktada 7 binin üzerindeki denetmenle yılda 1 milyon 200 bin denetimin yapıldığını söyledi. Kılıç, "Her geçen gün arttırılan denetmen ve denetim sayısıyla bunu kontrol altına alma noktasında ciddi bir gelişme, ilerleme var." diye konuştu.İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.Daha sonra, HDP Grubu'nun, "4 Kasım 2016'da gözaltına alınan ve tutuklanan milletvekillerine" ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile çok sayıda milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklandığını belirterek, "O günden bugüne yaşananlar aslında bunun demokratik siyasete ağır bir iktidar darbesi olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu." ifadesini kullandı.HDP'nin grup önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.AK Parti Grup önerisiAK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.Önergeyle Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündemin ikinci sırasına alındı.Daha sonra Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı.