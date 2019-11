TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'nin sürekli sistem tartışmasını gündeme getirdiğini belirterek, "Ortaya bir şey koyarsınız, bir taslak sunarsınız; dersiniz ki çalışmamız bu. Ondan sonra ne destek alacağınızı milletten görürsünüz. Israrla bunu tekrarlamanın manası yok." dedi.TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan sözde Ermeni soykırımı tasarısının Ermeni diasporası ve ona destek veren Evanjelist çevrelerin yıllardır verdikleri uğraş sonucu ortaya çıktığını, Ermeni soykırımı iddiasının, tamamen siyasi amaçlar uğruna uydurulan bir yalan olduğunu belirtti.Türkkan, "Soykırım zırvalarına çanak tutan AB ülkeleri eğer katliam arıyorsa dönüp kendi tarihlerine bakmalılar." diye konuştu.Sözde soykırım iddialarını atanların yalanlarına bakıldığında ne bir tane adamakıllı bir belgenin ne de katliamın simgesi olan toplu mezarın bulunduğunu söyleyen Türkkan, "Osmanlı Devleti Ermenilerle değil, terör örgütleri Hınçaklar ve Taşnaklar gibi terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Tıpkı bugünkü PKK ve YPG gibi. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerle değil, bugün de hala PKK ile mücadele etmektedir." diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Almanya'da bir belediye meclisinin aldığı kararla, 1915 yılında Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Süryanilere soykırım yapıldığı iddiasıyla kente bir "anma anıtı" dikildiğini söyledi.Türkiye'nin psikolojik olarak da tarihen de bugün her türlü birikimiyle bunlarla mücadele edecek güçte olduğunu vurgulayan Bülbül, "Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, bizim geleceğimizi ilgilendiren ve geçmişimizle alakalı iftiralar yığınıyla karşılaştığımız bu süreçte, hepimizin üzerine düşen bir görevi var. Bu noktada kimseye fırsat vermemek ve Türkiye'nin, Türk milletinin onurunu, gururunu her şekilde, her yerde temsil etmektir." şeklinde konuştu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bu günün, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olarak kurulan YÖK'ün, kurulduğu günden bugüne üniversitelerin üretmesi gereken bilimin, özgür ve eleştirel düşüncenin üzerine bir karanlık gibi çöktüğünü ifade etti.TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Oluç, 2020 için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olduğunu, bu oranın bile TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olmadığını gösterdiğini dile getirdi."İşte Meclisin namusunu koruma zamanı, hodri meydan"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar ettiğini ileri sürerek, bu kişilerin gerekçelerinin yoksulluk, geçinememek, açlık ve işsizlik olduğunu söyledi. Özel, "Bu ülkede yaşamaktan, bu ülkede siyaset yapmaktan, bu ülkede halen daha iktidarda olup bu iktidarın bu yoksulluğa karşı bu kadar kulak tıkamış, göz görmez bir halde bulunmasına şahitlik etmekten dahi insan utanır haldedir. Bu utancı CHP olarak paylaşıyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, ya başkanlık ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor." dediğini aktaran Özel, BM'nin insani gelişmişlik sıralamasındaki ilk 10 ülkede parlamenter sistemin bulunduğunu, son sıralarda da yarı başkanlık ve başkanlık yönetimlerinin yer aldığını belirtti.Türkiye'den 137 bin gencin başka ülkelere gittiğini, Türkiye'ye "Afgan çoban" geldiğini dile getiren Özel, "Yazıklar olsun. 2019 Türkiye'sini, beyin göçünün dışarıya olduğu, içeriye çoban göçünün olduğu bir ülke haline getirdiniz ve kendi evlatlarımız intihar ediyor." diye konuştu.Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen cuma kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifine, termik santrallerin filtre takmalarını üç yıl uzatan madde eklendiğini anlatan Özel, bu konuda daha önce siyasi partilerin birleşerek termik santrallerin filtre takması konusunda uzlaştığını anımsattı.Özel, "Meclisin namusunu koruyacak mıyız, milletin ciğerini koruyacak mıyız? Kanseri artıran firmalara karşı Meclis, iradesini koruyacak mı? Torba yasaya tepeden atılan ele direnebilecek misiniz? İşte Meclisin namusunu koruma zamanı, hodri meydan. Biz buradayız, sözümüzün arkasındayız." dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti'ye yönelik ortaya konulan suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.CHP'nin sürekli sistem tartışmasını gündeme getirdiğini belirten Muş, Meclisin bir karar alma organı olduğunu anımsatarak, "Siz önerinizi sunun ne göreceksiniz, Meclisteki hangi onayı alacaksanız? Milletle paylaşın çalışmanızı. Ortada hiçbir şey yok, iki de bir başkanlıklar kötü, parlamenter çok iyi... Ortaya bir şey koyarsınız, bir taslak sunarsınız; dersiniz ki çalışmamız bu. Ondan sonra ne destek alacağınızı milletten görürsünüz. Israrla bunu tekrarlamanın manası yok." değerlendirmesinde bulundu.Şirketlerin dayatmalarına boyun eğmediklerini kaydeden Muş, CHP'yi Türkiye'nin meseleleriyle alakalı, ülkenin nasıl yönetildiğiyle alakalı samimiyetle kafa yormaya davet ettiğini söyledi.Plan ve Bütçe Komisyonundaki bir düzenlemeyle alakalı CHP'li bir milletvekilinin, "Termik santrallerin filtre takmalarını üç yıl uzatacak" dediğini aktaran Muş, şunları kaydetti:"O maddede santrallerin bu yükümlülüklerini yerine getirmesiyle alakalı bir hüküm yok. CHP'li milletvekili ısrarla 'Var' diyor. Yok. 'Bu düzenleme böyle geçsin, eğer bu düzenlemeyle beraber bunların süresi uzarsa özel düzenleme yapar geri alırız.' dedim. Yani yapılan düzenlemenin bunlarla alakalı bir düzenleme olmadığına milletvekiline inandıramıyoruz. Eğer bu kanun geçer, burada bir uzatım ortaya çıkarsa o zaman da diyorum ki iddia ettiğiniz gibi özel düzenleme yaparız, o maddeyi geri alırız."