TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, " Aksaray 'da otizmli öğrencilere yönelik muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir. İnsan olan hiçkimsenin buna gözlerini kapaması söz konusu olamaz. Zaten devletin ilgili kurumları gerekli tahkikatı, idari soruşturmaları başlatmış durumdalar. Biz de AK Parti Grubu olarak oradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz." dedi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile milletvekillerinin de orada olduğunu belirterek, duruşmada beraat kararı verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.AK Parti'nin seçim beyannamesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge imkanı vereceğini açıkladığını hatırlatan Türkkan, bunu bütün partilerin seçim beyannamelerine koyduğunu, seçimin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen bu konuyla ilgili en ufak bir adımın dahi atılmadığını söyledi.Türkkan, Meclise gelecek ilk torba kanun teklifine 3600 ek göstergenin konulmasını ve yasalaştırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceğini dile getiren Türkkan, şöyle devam etti:"Bu seyahatin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ama soykırım tasarısının Meclisten geçmesinden sonra, ekonomik ve Sayın Cumhurbaşkanına yönelik yaptırımların akabinde bu seyahatin olması bizi bir anlamda tedirgin de etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına tehdit manasında çıkarılan bu tasarıların önüne uzatılması halinde Cumhurbaşkanından birer taviz istenmesi durumunda biliniz ki Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanının arkasında olacaktır. Bu tavizi vermeden asla ve kata uzatılan bu tehdit kararlarının masadan muhatabına iade edilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Zira, orada verilecek her taviz Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100 yılını götürebilecek bir taviz olacaktır."MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda özel eğitim gören otizmli çocukların okul çıkışında "yuhalandığını" ve okul içinde ufak çaplı arbedenin meydana geldiğini belirterek, otizmin bir hastalık değil rehabilite edilebilen bir davranış bozukluğu olduğunu kaydetti.Türkiye'de şu anda çok basit testlerle tespit edilebilen bu vakaların, doğru rehabilitasyon programlarıyla tedavi edilebilmekte ve çocukların hayata adapte olabildiğini belirten Bülbül, "Aksaray'da yaşanan bu talihsiz olayla alakalı milli eğitim müdürlüğümüz, Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı incelemeleri başlatmıştır. Soruşturmanın tüm detaylarıyla, derinlemesine yapılması en büyük arzumuzdur. Konunun bu noktada takipçisi olacağımızı buradan bildirmek istiyorum." diye konuştu.Bülbül, orman muhafaza memurlarının özlük haklarına ilişkin yaşadığı sorunları da gündeme getirerek, çözüm bulunmasını istedi."Son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine değinerek, "Son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız ve Fatih'te 4 kardeşin geçinemedikleri için intihar etmesi bu ülkede yoksulluğun ve işsizliğin geldiği korkunç noktayı göstermektedir." dedi.Aksaray'da otizmli çocukların bir ilkokulda "yuhalandığıyla" ilgili haberleri anımsatan Oluç, "Bu vahim durumun organize olup olmadığı, okul yönetiminin buna dahil olup olmadığı acilen ortaya çıkarılmalıdır. Her çocuğun olduğu gibi otizmli bireylerin de eğitim alma hakkı başta Anayasa olmak üzere yasalarımızca düzenlenmiştir. Hiçbir kurum, kuruluş veya aile tarafından bu hak engellenemez." ifadesini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aksaray'da otizmli çocuklara yapılanın herkesi üzüp, utandırdığını belirterek, şunları söyledi:"Bütün Aksaray halkını, Aksaraylıları töhmet altında bırakmak doğru olmaz ancak yurdun neresinde, dünyanın neresinde olursa olsun böylesine aşağılık bir davranışın tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu konudaki soruşturmayı yakından takip edeceğimizi, konuyla ilgili Meclisin kurmuş olduğu komisyonda görevlendirdiğimiz arkadaşların meseleyi yakından takip ettiklerini ve otizmli çocukların ve ailelerinin karşılaştıkları bu kötü muameleyi, onların yaşadıkları sorunların farkındalığına dönüşebilecek bir imkana çevirmek için bir toplumsal duyarlılığın yaratılmasına katkı sağlayacağımızı açıkça ifade etmek isterim."Özel, 12 Eylül Anayasasının, 7 Kasım 1982'de yapılan halkoylamasında yüzde 91,3 "evet" oyu aldığını, bugün o anayasaya "evet" diyen hemen hemen hiç kimsenin verdiği oyu savunmadığını belirterek, "16 Nisan'ın rejime kasteden Anayasa değişikliğini ki bugün yapılan anketler, yüzde 70'le partili cumhurbaşkanlığına milletimizin artık 'hayır' dediğini ortaya koymaktadır. Zaten devletin ilgili kurumları gerekli tahkikatı, idari soruşturmaları başlatmış durumdalar. Biz de AK Parti Grubu olarak oradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle alakalı, "Destek yüzde 30'a düştü. Yüzde 70 bunun karşısında" şeklindeki açıklamaları anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunu söyleyen mevkidaşıma şunu söylemek isterim; gözünüz aydın. Böyle bir durum varsa hiç beklemeyin hemen anayasa taslağınızı getirin. 1982 Anayasasına da zaten toplumda belli bir alerji var. Siz de hemen anayasanızı iş bu fırsat getirin yüzde 70'le getirdiğiniz anayasa vatandaş tarafından onaylanır, siz de muradınıza ermiş olursunuz. Bunu defaatle söylememize rağmen halen getirmediler. Taslağınızı Meclise sunun, milletvekilleri değerlendirsin, kararı millet versin. Madem yüzde 70'lik bir desteği arkanıza almışsınız. Bir ana muhalefet düşünün, elinde daha iddiasını doğrulayacak, ortaya koyabilecek bir metni yok. Konuştuğunun bir karşılığı var mı? Yok. Sırf laf."Muş, CHP'nin böyle bir şeyi getiremeyeceğini, yapamayacağını çünkü böyle bir kabiliyetinin olmadığını söyledi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "(Bir metin getir) diyor. Bizim metnimiz, 16 Nisan ve 12 Eylül'le hesaplaşan, doğayı, çevreyi, dezavantajlı grupları gören gerçek bir uzlaşı metni olacak? Kiminle? Milletle. Getirsek ve 50+1'den bunları kurtaracak bir metin olsa balıklama atlayacaklar. Neden? Çünkü, mevcut anayasa onları iktidar olmaktan men etti. Hangi vadeye? İlk seçime kadar." diye konuştu.Konuşmasının ardından Özel'in bazı AK Parti milletvekillerine, "12 Eylül'e siz evet oyu verdiniz" demesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli karşılıklı laf atma yaşandı.Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Sen, Kenan Evren'in askerisin. Sıkıştığın zaman böylesin. Getiremiyorsun değil mi? Ağzından çıkan lafı duyacaksın." dedi.İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına tepki göstererek, iki veli arasında meydana gelen bir hadisenin Aksaray halkına mal edilmesinin yanlış bir tutum olduğunu söyledi.CHP'li Kaya organlarını bağışladığını açıkladıCHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yerinden yaptığı konuşmada bu haftanın "Organ Bağışı Haftası" olduğunu belirterek, organ bağışı çağrısında bulundu.Kaya, şunları kaydetti:"Bugün ülkemizde binlerce insanımız organ nakli bekliyor fakat organ bağışı yaygın olmadığı için organ bulamıyor. Bunu değiştirebiliriz. Organ nakli bekleyen gözü yaşlı insanlarımıza umut olabilir, organlarımızı bağışlayarak hayatlarını kurtarabiliriz. Milletimize birçok konuda öncülük eden Meclisimiz, bu hayati konuya da öncülük edebilir. Ben, buradan, tüm organlarımı bağışladığımı açıklıyorum ve tüm milletvekili arkadaşlarımı ve milletimizi hayat kurtarmaya, organlarını bağışlamaya davet ediyorum."Kaya'nın açıklamasının ardından CHP milletvekilleri, üzerinde "bir bağış bir hayat" yazısı bulunan dövizleri açtı.Öte yandan, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve eski CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün değerli annelerinin vefatlarını kısa aralıklarla öğrendiğini, Akbaşoğlu ve Öztürk'e başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştığını dile getirdi.Gök, daha sonra sırasıyla parti gruplarının temsilcilerine söz verdi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hem Akbaşoğlu hem de Öztürk'e taziye dileklerinde bulundu.Bu arada, Genel Kurul'da Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.