TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde yaptığı konuşmayı anımsatarak, "Tarih de tarihi şahsiyetler de eleştirilir ama bunu 10 Kasım'da yaparsanız, toplumu Osmanlıcı Cumhuriyetçi seçeneklerine zorlarsanız bu, yakışık almaz; niyetinizin fitne, fesat ve nifak olduğunu herkes görür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kamu görevlerine ilk kez atanacaklara ilişkin bir değişikliğin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Düzenlemeye göre atanamayan bir öğretmenin, atanmak için her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek zorunda olduğunu anlatan Dervişoğlu, bu nedenle öğretmen adaylarının KPSS'ye 225 lira ödemeleri gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, atanamadıkları için geçim sıkıntısı çeken öğretmen adaylarına bu külfetin yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Milli Eğitim Bakanından önlük ve zil sesi tanıtımlarından vakti kalırsa atamayan öğretmenlerimizin sorunlarıyla da ilgilenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında imzalanan mutabakatlara rağmen teröristlerin taciz saldırılarına devam ettiğini ve belirlenen süre bitmesine rağmen bölgeyi boşaltmadıklarını dile getiren Dervişoğlu, "PYD'ye neden müsamaha gösteriliyor, anlamıyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerde malumumuz olmayan kararlar mı aldınız? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinin sonuçlarına göre yeni bir durum değerlendirmesi yapıp ona göre mi vaziyet alacaksınız?" sorularını yöneltti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bağımsızlık mücadelesinin lideri, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında şükranla ve rahmetle anıldığını ifade etti.

Atatürk'ün hayırla yad edilmesi ve anılması gerektiğini vurgulayan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak vefasızlık ve nankörlük dolu saldırılara da tanık olmaktayız. Bu hal, Atatürk'ün büyük Türk milletini birleştiren bir değer olmasından ürkenlerin her zaman başvurduğu bir tavır olmuştur. Ona karşı yapılan saldırıların ve atılan iftiraların temelinde Türklüğün bekasına, Türkiye Cumhuriyetinin varlığına yönelik hazımsızlık vardır. Amaçları, Mustafa Kemal'in itibarının sarsılması ve bu yolla O'nun eserlerinin kıymetinin yok edilmesidir."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, iktidarın meşru göstermeye çalışılan kayyum atamalarıyla, milletin iradesini gasbettiğini ileri sürdü.

Partisine dönük baskılar yapıldığını iddia eden Kurtulan, geçen hafta birçok kadın ve genç arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi.

"TBMM'de ilk defa yaşanan bir kepazelik"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün yaptığı konuşmanın ardından, beraberindeki bürokratlar tarafından alkışlandığını hatırlattı.

"Bu, TBMM'de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir." diyen Altay, Koca'nın konser veren bir sanatçı veya tiyatro oyuncusu gibi alkışlandığını söyledi.

Komisyonda, bürokratların bakanları alkışlama hakkının olmadığını vurgulayan Altay, Meclis Başkanlığından, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekenleri yapmasını talep etti.

Türk milletinin, mezarlığın yanından geçerken arabasındaki radyonun sesini dahi kısarak vefat edenlere saygı gösterdiğine işaret eden Altay, "Kabir başında, mezar başında bindirilmiş kıtaların Anıtkabir meydanında slogan atmaları, Türkiye Cumhuriyetinin kurtarıcı ve kurucusunu anarken, ondan bahsetmeyip, mevcut Cumhurbaşkanı'na iltifat sloganları atmaları bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan kadar nezaketsiz ve edepsiz bir olaydır." ifadesini kullandı.

Altay, TBMM üyelerinin arabalarıyla giremediği Anıtkabir'e, bazı holiganların kim tarafından nasıl sokulduğuna, Anıtkabir Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde, Osmanlı'yı önceleyen bir konuşma yaptığını savunan Altay, tarih ve tarihi şahsiyetlerin eleştirilebileceğine işaret etti. Altay, "Bunu 10 Kasım'da yaparsanız, toplumu Osmanlıcı Cumhuriyetçi seçeneklerine zorlarsanız bu, yakışık almaz; niyetinizin fitne, fesat ve nifak olduğunu herkes görür. Bu yüzdendir ki bu 10 Kasım, bundan öncekilere göre, 82 milyon Türkiye, 780 kilometre karesinin her metrekaresinde 9'u 5 geçe Ata'ya saygısını göstermiştir." diye konuştu.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Altay'ın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan olaya ilişkin talebini Meclis Başkanına ileteceğini bildirdi.

"Milletimizin kahir ekseriyeti yakinen anladı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Düzce depreminin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatarak, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP'li Altay'ın, Sağlık Bakanı Koca'nın alkışlandığı komisyon toplantısına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanından bilgi aldığını belirten Turan, "Çok sayıda, belki de Meclis tecrübesi eksik olan, ilk kez gelen birkaç bürokratın böyle bir yaklaşımı olmuş. Sayın Başkan da gerekli müdahaleyi yapmıştır. Meclisin usulüne uygun olmayan her türlü eylemin karşısındayız. Bunlara izin vermemek gerekir." dedi.

Turan, Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik eleştirisini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 Kasım'daki konuşmasında ifade ettiğini aslında milletimizin kahir ekseriyeti yakinen anladı, hissetti. Cumhurbaşkanımızın sözleri, geçmişimize, tarihimize kin kusanlaradır. Oysa geçmiş de bizim gelecek de bizim. Cumhuriyete faydası olmayanlara, Atatürk maskesi takarak bu millete husumet besleyenleredir. Yoksa Sayın Başkanvekilinin ifade ettiği gibi Atatürk'ün şahsına değildir."

Kaynak: AA