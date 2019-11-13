TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'ye yönelik olarak, "Kürtlerin hiçbir hakkını savunmuyorsunuz. Sadece teröristlerin hakkını savunuyorsunuz, Kürtlerin dostu olamazsınız. Kürtlerin değil, Kandil'in vekilisiniz. Eş başkanlık atamasını Kandil'den yaptıran sizsiniz. PKK söylemini tekrar ediyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci bir mektup gönderdiği iddialarına ilişkin, "Mektupta S-400'lerin kullanılması halinde ekonomik yaptırımların uygulanacağı iddia edilmiştir. İki gündür bu iddialar ortada dolanırken dün ABD ziyareti öncesi yapılan basın toplantısında gazetecilere bu sorunun sorulmaması talimatı verilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı bu sorudan neden kaçmaktadır? Mektup geldi mi gelmedi mi bunu cevaplamak bu kadar zor mudur? Geldiyse cevap verdiniz mi yoksa ilk mektup gibi sessiz mi kaldınız? Bunu öğrenmek de temsil ettiğimiz Türk milletinin en tabii hakkıdır." diye konuştu.

Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Daha önce terör örgütü YPG'ye başkent Moskova'da temsilcilik açan ve kırmızı bültenle aranan YPG'li terörist başına konferans yaptırarak görüşlerine başvuran Rusya'nın bu tavırları, Türk milletini rahatsız etmeye devam etmektedir. Bugün Rusya'yla olan stratejik birlikteliğimiz, bu yaşananlara karşı kulağımızı tıkamak, gözümüzü kapatmak anlamına gelmiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün Erivan'ı ziyaretinde sözde soykırım anıtına çelenk bıraktı. Bunu Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü seyrine ters düşen bir tavır olarak değerlendiriyoruz.

Şüphesiz ki dış politikada ebedi düşmanlık ya da daimi dostluklar yoktur, bunun farkındayız fakat yakın tarihte tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve çocuklar dahil 613 kişinin katledildiği Hocalı katliamı henüz tazeliğini korurken, Lavrov'un Erivan'da sözde soykırım anıtına çelenk bırakmasını Azerbaycan ve Türk milletine yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kabul etmiyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığına işaret eden Akçay, "Haklı duruşumuzdan taviz verecek değiliz. Türkiye'nin arama ve sondaj faaliyetleri hiçbir tehdide aldırış etmeden devam edecektir. Terörle mücadele kapsamında haklı olarak Barış Pınarı Harekatı gerçekleşmiş, bu harekat ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalarla diplomasi alanına taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

Akçay, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye son 24 saatte 19 saldırı yapıldığını, ABD ve Rusya'nın mutabakatlarda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, parti gençlik meclislerine üye 36 kişinin gözaltında işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Kurtalan, işkenceye maruz kalan parti üyelerinin avukatlarıyla görüştüğünü ve söz konusu gençlerin ancak duvarlara dayanarak yürüyebildikleri bilgisini aldığını iddia etti.

HDP'li belediyelere atanan kayyumlara ilişkin görüşlerini de açıklayan Kurtulan, AK Parti'ye yönelik, "Açıkça Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. Siz büyük bir Kürt düşmanısınız. Allah'tan korkmuyor, sürekli kötülük üretiyorsunuz. Sayıştay bile atadığınız kayyumların yolsuzluk yaptığını söylüyor, hadi Sayıştaya da kayyum atayın. Seçimle alamadığınız belediyelere gece vakti hırsızlar gibi girmekten utanmıyorsunuz." görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AB Konseyinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek yaptırım çerçeve metni açıkladığını, metinde gerçek ve tüzel kişilerin banka hesaplarına el koymak ve seyahat engeli dahil birçok kararın yer aldığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaşmasının bir sonucu olduğunu iddia eden Altay, "Karar tasarısı nedeniyle Türkiye taviz vermemelidir. Bir an önce yalnızlığı giderecek diplomatik adımları atmalıyız. Bölgede Türkiye, Rusya, Suriye, İsrail, Mısır, KKTC ve Rum yönetimi var. Biz bunların hepsiyle küsüz. 'Taviz verelim' diyen yok ama dünyada tek başına yaşamıyoruz. Türkiye ve KKTC'nin haklarını koruyalım ama diplomatik adımların atılması da zarurettir." diye konuştu.

Altay, Türkiye-ABD ilişkilerinin iki ülke ilişkisi olmaktan çıkarak kurumsal kimliğini kaybettiğini, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatıyla bölgenin belirsiz bölgeye dönüştüğünü ileri sürdü. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın gönderdiği her iki mektubu da iade etmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Kurtulan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Kayyum atamalarının hukuka uygun olduğunu vurgulayan Turan, "AK Parti 82 milyon vatandaşımıza eşit yaklaşıyor. Bize 'Kürt düşmanı' diyorsunuz ama sizin toplam milletvekillerinizden fazla Kürt milletvekili AK Parti'de var. Siz insan düşmanısınız, hangi hakla kendinizi Kürt temsilcisi olarak görüyorsunuz? Kürtlerin hiçbir hakkını savunmuyorsunuz. Sadece teröristlerin hakkını savunuyorsunuz, Kürtlerin dostu olamazsınız. Kürtlerin değil, Kandil'in vekilisiniz. Eş başkanlık atamasını Kandil'den yaptıran sizsiniz. PKK söylemini tekrar ediyorsunuz." diye konuştu.

Turan, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin de daha önce sınırlarının ötesine geçemeyen Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde Doğu Akdeniz'e arama ve sondaj gemisi gönderen bir ülke haline geldiğini, Türkiye'nin kararlılığı nedeniyle İtalya ve Fransa'nın bölgeden çekildiğini belirtti. Turan, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türk halkının haklarını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA