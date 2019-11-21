TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının, yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi kabul etmediklerine belirterek, "Defaatle, milli, stratejik bir konuyla ilgili husus anlatıldığı halde bunu temcit pilavı gibi bağlamından kopararak gündeme taşımak, milleti, devleti yoruyor." dedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "emeklilikte yaşa takılanlar" konusunu, Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, ahlaki, manevi değerlerin erozyona uğradığı dünyada değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının vizyon belgesinde değerler eğitiminin yer almasının isabetli olduğunu vurgulayan Bülbül, bakanlığın, sivil toplum örgütlerinin ve ailelerin, nesillerin değerler eğitimine katkı vermesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son günlerde üniversitelerde öğrenciler arasında kavgalar yaşandığını belirterek, birbirlerine, geleceklerine sahip çıkmaları, kardeşlik bağı içinde ülkeyi büyütmeleri gerektiğini söyledi. Özkoç, üniversite öğrencilerinin, kaba kuvvetle sindirilmemeleri, birbirine karşı kışkırtılmamaları gerektiğini vurguladı.

Tank palet fabrikasının Katar ordusuyla ortaklığa girmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özkoç, bu konuların askeri sırlar olduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de yapılan işlemlerin Özelleştirme Kanununa aykırı olduğunu savundu. Hamzaçebi, bunun açıkça bir özelleştirme olduğunu, "özelleştirme değil işletme hakkının devridir" açıklamasının da kanuna uygun bir açıklama değil, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu. Hamzaçebi, asıl niyetin özelleştirme olmadığını da söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsattı. Akbaşoğlu, insanlığın ortak umudu ve geleceği olan çocuklar için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye kendi enstrümanlarını ortaya koydu"

Tank palet fabrikasının yerli ve milli vasıfta, mülkiyeti Türkiye'ye ait olmak üzere, işletme hakkının BMC bünyesinde bir konsorsiyumla daha iyi işletilebilmesi, daha modern cihazlarla yoluna devam edebilmesi hususunda bir işletme mantığı ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Bu fabrikanın yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi biz zaten kabul etmeyiz." dedi.

Akbaşoğlu, satılma durumunun söz konusu olmadığını, konsorsiyumun Altay tanklarının yapım ihalesini aldığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli bir üretimi seri halde yaparak, ordumuzun tank ihtiyacını gidermeye yönelik çok önemli bir proje. Mülkiyet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu konsorsiyumun aldığı ihale nedeniyle hiçbir işçi çıkartılmadan bütün sevk ve idare Türkiye'de olmak kaydıyla, Türkiye kendi hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına, milli politikalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığımızın görüşleri ve hep beraber hareket edilmesi kaydıyla işletme hakkının devri söz konusu. Bir özelleştirme değil. Mevzuat çerçevesinde, hukuka, milli çıkarlarımıza uygun şekilde Türkiye'nin kendi enstrümanlarını ortaya koymasıdır. Tank palet fabrikasında üretilecek ve ordumuza teslim edilecek, teröristlerin başını bu tanklarla hep beraber ezeceğiz, bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Defaatle, milli, stratejik bir konuyla ilgili husus anlatıldığı halde bunu temcit pilavı gibi bağlamından kopararak gündeme taşımak, milleti, devleti yoruyor."

Kaynak: AA