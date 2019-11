TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "CHP yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu, böyle bir yalan ve iftiraya dayalı kumpas ile bir haftadır gündemi meşgul ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve aziz milletimizden özür dilemelidir. Kendilerini, gerçeği açıklamaya ve özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, öğretmenlerin hak ettiği değeri göremediğini savunarak, AK Parti hükümetleri döneminde öğretmenlerin sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü iddia etti.

Dervişoğlu, sayıları yarım milyonu aşmış atanamayan öğretmenler ile ücretli ve sözleşmeli öğretmenler konusunun zaman kaybedilmeden çözülmesini istedi.

Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olan kadına şiddetin her geçen gün arttığını belirten Dervişoğlu, "Alınamayan tedbirler, yetersiz ve caydırıcılığı olmayan cezalar kadına şiddet vakalarını artırmaktadır. Bu konuda Adalet Bakanlığının açıkladığı rakamlar vahim bir tabloyu da gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 25 Kasım'ın, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum günü olduğunu dile getirerek, "Başbuğ Türkeş, Türklük gurur ve şuurunun, İslam ahlak ve faziletinin, cesaretin, ferasetin ve dirayetin ete kemiğe bürünmüş hali, fikir ve hareket adamıdır. O, devlet ebed müddet ilkesi çerçevesinde Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk vatanının ebediyen var olması için yorulmadan, yılmadan gayret göstermiştir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Uluslararası Şeffaflık Derneğinin, Adalet Bakanlığının yayınladığı adli istatistiklerden yararlandığı bir araştırmasının bulunduğunu dile getirerek, "Bu istatistikler şuna işaret ediyor, maalesef bu iktidar döneminde yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanmak normalleşmiş gözüküyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kendisinin de bir öğretmen olduğunu dile getirerek, meslektaşlarının sosyal, ekonomik, özlük hakları dahil birçok sorun yaşadığını söyledi.

Atanamayan öğretmenler konusunda AK Parti'nin verdiği sözleri hatırlatan Altay, "İktidar partisinin genel başkanı, 3 kasım 2002 seçimlerine giderken mitinglerde, 'Bizim iktidarımızda atanmayan öğretmen kavramı Türkiye'de silinecek.' demişti. Bugün 500 bine yaklaşan bir sayıyla karşı karşıyayız. Siyasette söz vermek kolay, tutmak da kolay olmalıdır." diye konuştu.

Altay, Arnavutluk'ta yaşanan deprem dolayısıyla bu ülke halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi.

Türkiye'de geçmişte yaşanan depremleri anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye, son 15 yıldır deprem vergisi toplamak dışında, depreme hazırlık noktasında başta büyükşehirler olmak üzere hangi hazırlığı yaptı? Bu sorunun cevabı yok. Bir gün böyle bir afetle karşılaştığımızda her şey çok geç olacak. Verilen kayıpların büyük kısmı iktidarın, hükümetin ve parlamentonun ihmalinden dolayı olacak. Bu bizim için ebedi bir vicdan azabına dönüşecek. Bu vesileyle de yürütmenin ve Meclisimizin depreme hazırlık noktasında üzerine düşen görevleri yapmasını bekliyor ve talep ediyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kadına şiddetin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, "'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyen bir rahmet peygamberinin izinde, kendisinin kadınlara verdiği değeri örnek almalı ve bu konuda çok duyarlı davranmalıyız. Kadın, erkek, çocuk her birinin hak ve hukukunu gözeten, toplumumuzun temeli olan aileyi her zaman güçlü kılmanın gerektiğini bir kez daha vurgulayarak kadına şiddetin insanlığa bir kötülük olduğunu ve şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Bir köşe yazarı üzerinden yapılmaya çalışılan ama tersine dönen kumpasa, algı operasyonuna hep beraber şahit olduk. İddianın sahibi Sözcü yazarı Rahmi Turan böyle bir yalanın parçası olduğu için bugün köşesinden özür yazısı yayınladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İnce'den ve okurlarından özür diledi. İddianın sahibi Rahmi Turan özür diledi ancak yalanın türetildiği yer olarak gösterilen CHP Genel Merkezi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftirayı ve kumpası halen sürdürmeye ne yazık ki devam ediyor. CHP yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu, böyle bir yalan ve iftiraya dayalı kumpas ile bir haftadır gündemi meşgul ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve aziz milletimizden özür dilemelidir. Kendilerini, gerçeği açıklamaya ve özür dilemeye davet ediyorum."

Akbaşoğlu'nun ifadeleri üzerine söz alan Altay'ın, "Siyasette polemik güzel şeydir. Fırsatı buldu mu rakibine geçirmek iyidir." demesinin ardından AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi ve Altay'dan ifadesini düzeltmesini istedi.

Altay, "Ne var düzeltilecek? Siyasette bunlar var. Yapmayın. Bu kadar evhamlı olmayın." şeklinde konuştu.

Bu sırada AK Parti ve CHP sıralarındaki bazı milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşülmesine geçildi.

Bu arada, Genel Kurulda bazı milletvekilleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yakalarına mor kurdele taktı.

Kaynak: AA