TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, 4 bölüm halinde temel kanun olarak görüşülecek.

Teklifin görüşmeleri 28 Kasım Perşembe günü tamamlanamazsa, Genel Kurul, 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri de çalışacak.

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konularda bazı düzenlemeler yapılacak.

2'nci sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak sınavlarda başarılı olanların komiser yardımcısı olabilmesine imkan sağlanacak.

Emniyet teşkilatı personelinden, terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan ya da alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içinde personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası ise 322 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla da düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde de standart sağlanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

Ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı'na bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "2013 yılında Osmanlı arşivlerinin taşındığı Kağıthane'deki bina ve bölgesiyle" ilgili; HDP'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ekonomik zorluklarla" ilgili; CHP'nin "öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla" ilgili Meclis araştırma önergeleri kabul edilmedi.

Kaynak: AA