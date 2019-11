TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir 'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır." dedi.TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarlarına işaret çizilmesine yönelik de görüşlerini dile getirdi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de hoş karşılanması mümkün olmayan birtakım olayların cereyan ettiğini söyleyerek, "Bu tür olaylar İzmir'de olmaz. Bu olup bitenlerin münferit bir hezeyandan ileri gitmeyeceği kanaatini taşıyorum. Siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya unsurlarının da sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine vurgu yapmakta yarar görüyorum." diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konularak, üzerine hakaret içeren yazıların yazıldığını anımsatarak, "Geçmiş dönemlerde de benzerlerine rastlamış olduğumuz bu tarz haince provokasyonların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu faaliyeti en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türk milletinin, memleketimizin birliği ve bütünlüğüne inşallah hiçbir güç halel getiremeyecektir." ifadelerini kullandı.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçtiğini, cinayetin faillerinin hala yargı önüne çıkarılamadığını belirtti.Kurtulan, İzmir'deki olaya ilişkin, "Daha önceki bu gibi olaylarda ve katliamla sonuçlanan vakalarda deneyimlediğimiz gibi, bu olayın da oraya gitmemesi için gerekli adımların atılması, tedbirlerin alınması gerekiyor." diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerler için millete başsağlığı diledikten sonra "TBMM taziye çadırı değildir. Bu sorunların çözülmesi noktasında TBMM'nin üstüne düşen görevler vardır. Yürütmenin yetkilerini kullanırken eksik, yanlış, hatalı iş yapması olağandır, müteaddit defalar söyledik, güvenli bölge diye çıkılan yolda bahse konu bölge, belirsiz, riskli bir bölgeye dönüştü. Bu konuda yürütmenin gerekli tedbirleri alması, hem bölge halkının güvenliğinin hem askerimizin güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasını temin etmek zorundayız." ifadesini kullandı.İzmir'deki olayın, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı derin acıları, büyük üzüntüleri bir kere daha hatırlattığını söyleyen Altay, şöyle devam etti:"Herkes şunu bilmelidir, Aleviler bu ülkenin ev sahipleridir. Türkiye'de Alevi ile Sünni eşittir, birdir, hakları aynıdır. Gerek inanç gerek etnik farklılıklarımız, gerekse yaşam tarzı farklılıklarımız Türkiye'nin zenginliğidir. Alevi'siyle, Sunni'siyle geçmişte yaşadığımız bunca acıdan sonra Türkiye'nin artık bu tür provokasyonlara gelmeyeceği açıktır, bu provokasyonlara gelmeyecek kadar derin acıları yaşadık. Yurttaşlarımızı, bu konuda provokasyonlara karşı sağduyuya davet ederken yürütme organının da bu provokasyonu tezgahlayanlara karşı son derece acımasız olmasını ve gerekli tedbirleri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz."Tahir Elçi'nin ölümünün aydınlatılmamasını da kabul etmediklerini söyleyen Altay, Elçi'ye sıkılan kurşunun barışa, demokrasiye ve kardeşliğe sıkıldığını belirtti.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, son yıllarda uluslararası terör saldırılarına muhatap olduğunu ancak sağlam duruşuyla çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası ekonomik saldırılarla da karşı karşıya kaldığını ve yeni ekonomik programla bu saldırıların atlatıldığını belirten Akbaşoğlu, küresel bir krizin yaşandığı, birçok ülkenin resesyona girdiği dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü ve büyüme beklentilerinin yükseltildiğini aktardı.Akbaşoğlu, İzmir'deki olaya ilişkin değerlendirmede de bulunarak, "Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Hepimiz bir ve beraberiz. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu tezgahtarları, bu provokatörleri, bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır." dedi.Bu arada, Genel Kurulun 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri çalışması kararı, Danışma Kurulunun kararıyla kaldırıldı.