TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iade ettiği termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesine ilişkin, "Yasanın ülkemiz çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorduk ve yasayı yaptık ama denge denetim gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın veto etmesi parlamentonun çalışması açısından önemlidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekilleri, yerlerinden söz alarak çeşitli konularla ilgili düşüncelerini paylaştı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz." sözünü hatırlatarak, "Bu, geçiştirilecek bir açıklama değildir. Devlet, darbenin bir numarası Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyorsa zaman kaybetmeden gereğini yapmalıdır." dedi.

Öksüz'ün bulunduğu ülkeyle temasa geçilerek gerekli siyasi ve diplomatik girişimlerin yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkkan, kamuoyuna ve parlamentoya herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Türkkan, "Adil Öksüz, bulunduğu ülkeden istenmiş midir, istenecek midir? Bu adamın nerede olduğu ne zamandan beri bilinmektedir? Başarılı operasyonlarla yurt dışından FETÖ'cüleri getiren MİT, yerini bildiği halde bu zamana kadar Öksüz için neden adım atmamıştır, atacak mıdır? Bunlar da halen cevaplanmamış sorulardandır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini de içeren yasayı iade ettiğini hatırlatan Türkkan, "Mecliste hayasızca savundunuz, Cumhurbaşkanı veto edince de alkışladınız. Bu ne menem bir şeydir. Türkiye böyle bir garabetle karşı karşıya. Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyundaki baskıya dayanamayıp veto etti. Umuyorum bundan ders alıp, muhalefeti dinler ve bir daha böyle bir garabete mahal vermezsiniz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin çıkarlarını koruyan ve geliştiren bir anlaşma"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığını hatırlatarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve ikmal yolları üzerinde söz sahibi ülkelerden biri olma konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Akçay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgeye ilişkin Türkiye için öngörmeye çalıştığı 41 bin kilometrekarelik alanın, söz konusu anlaşmayla 189 bin kilometrekare olarak teyit edildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin haklı, doğru ve yerinde bir anlaşma yaptığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Anlaşma uluslararası hukuka uygun olmakla birlikte deniz hukuku açısından da Türkiye'nin çıkarlarını koruyan ve geliştiren bir anlaşmadır. Türkiye'nin Akdeniz'deki konumu ve gücü hukuki ve jeopolitik olarak da artmıştır. Artık Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir projenin gerçekleşemeyeceği ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler nezdinde meşru bir hükümetle yapılan bu anlaşmanın TBMM'de de büyük bir konsensüsle kabul edilmesi, dünya siyasetine yönelik TBMM çatısından yükselecek kesin bir cevap, net bir ihtar olacaktır."

"Kara mizah örneği yaşıyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün ilk toplantısını yaptığını hatırlatarak, "Türkiye'de asgari ücretli çalışanlar karnını doyuramıyor, kirasını ödeyemiyor, ayın sonunu değil ortasını dahi getiremez durumdalar." dedi.

Oluç, asgari ücretin en az net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santral düzenlemesini de içeren yasayı iade etmesini anımsatan Oluç, "kara mizah örneği yaşandığını" savundu.

Düzenlemenin yanlış olduğunu defalarca dile getirdiklerini söyleyen Oluç, "Bunu tekrar değerlendirmek gerekir, geri çekin, müzakere edelim dedik. Çıt çıkmadı. Şimdi karşımızda bir veto ve bunu büyük bir heyecanla destekleyen iktidar duruyor. Bu, Meclisin ciddiyetini tamamen ortadan kaldıran bir durumdur ama bizden kaynaklanmıyor, iktidardan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma, Türkiye'ye stratejik ve taktik bir hamle üstünlüğü sağlayacak"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Libya ile deniz yetki alanları mutabakat muhtırası imzalandığını hatırlatarak, anlaşmayı son derece olumlu bulduklarını ve Meclise gelecek olmasını önemsediklerini vurguladı.

Meclis'te anlaşmaya ilişkin yapılacak görüşmelere olumlu katkı vereceklerini ifade eden Özel, "Konunun bir an önce BM gündemine alınması ve orada okunmasının Türkiye'ye stratejik ve taktik bir hamle üstünlüğü sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda hassasiyet göstererek ilgili teklifin bir an önce Dışişleri Komisyonuna ulaştırılmasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık hakkından mahrum bırakıldığını savunan Özel, "MYK'mizin kararıyla genel başkan yardımcımız, kardiyolog ve hukukçu milletvekilimizden oluşan heyetimiz bugün Edirne'de gerekli çalışmaları yapıyor. Sayın Demirtaş'ın ziyaretinde bulunmayı ve bu konuda hassasiyetimizi kendisine iletmeyi önceliyor." dedi.

"Siyasi şizofreni"

Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, 5,5 yıllık görev süresi boyunca kendisine tanınan Anayasal bir hakkı ilk kez kullandığını ve bir kanunu veto ettiğini savundu.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin, Genel Kurulda termik santral düzenlemesini de içeren yasaya büyük bir öz güvenle oy verdiğini ifade eden Özel, "Yalvardık, yakardık, 'yapmayın' dedik oy verdi. Bizim milletvekillerimiz kendi ilçelerinde Afşin, Seyit Ömer, Tunçbilek, Orhaneli, Yatağan, Soma, Kangal, Çayırhan, Kemerköy ve Yeniköy'de yaşayan bebeğin ciğerini hatırlattı. O ciğeri bazı kalpler düşünmedi, bazı beyinler orada devreye girmedi. O parmak, KOAH hastaları için kalkmadı, kanser tehlikesi için kalkmadı." ifadesini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Vetonun kendisinden memnunuz ama demokratik açıdan ele alındığında hepimizin demokratik bir Alzheimer olması lazım. Geçen gün burada şevkle el verenler dün akşam Twitter'dan Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Maddenin iptali doğruysa 10 gün önce niye el kaldırdın? 10 gün önce vicdanınla karar veriyorsan 10 gün sonra Cumhurbaşkanına hangi vicdanla alkış tutuyorsun? Yaşanan mesele siyasi şizofrenik bir haldir. Nasıl oluyor da aynı maddeye 10 gün önce yalvarmamıza rağmen 'evet' oyu kullananlar 10 gün sonra kişilik değiştiriyor.

Hanginize sorsak 'Yürütmenin de bir bildiği var, elektrik lazım. Son bir kez olsun. Termin koyacakmışız, iyi olacakmış.' Vatandaşın yüzüne bakamaz hale gelince minareden at beni, in aşağı tut beni. Saraydan talimat. 'Evet' oyuna kalkan eller, vetoyu alkışlıyor. Bu kabul edilemez."

"Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, son 17 yılda engelli vatandaşlara yönelik pek çok yasal düzenleme yaptıklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın büyük bir mücadeleyle başarıldığını dile getiren Özkan, "Ülkemizin imzaladığı bu sözleşmeyi en kısa sürede Meclis gündemine getirerek, oradan da BM'de işleme alınmasını sağlayacağız. Bu tarihi mutabakatla enerji kaynaklarını paylaşma amaçlı kurulan ittifaklara karşı uluslararası alanda sahada adeta Sevr niteliğinde olan Sevilla haritasıyla Türkiye'yi Akdeniz'deki 41 bin kilometrekarelik deniz alanına hapsetme oyunu bloke olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santral düzenlemesini de içeren yasayı iade ettiğini anımsatan Özkan, "Burası parlamento. Bir tarafta parlamentonun gücü diğer tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi. Elbette kullanacak. Bundan sonra çok daha fazla kullanacak." dedi.

Özkan, şöyle konuştu:

"Kuvvetler ayrılığı yok' demek istiyorlar, Cumhurbaşkanımız veto edince farklı söylemler. Biz milletimize ve memleketimize hizmet ediyoruz. 7 yıl önce böyle bir yasal düzenleme var mıydı ki süresi uzatılsın? Yoktu. Bütün mücadelemiz Türkiye'de yeşil, temiz bir hava olsun. Süresi uzatılan yasal düzenlemeyi de biz yaptık. Buna rağmen filtrelerle ilgili yapılmayan son süreyi de belirli bir takvime bağlamak suretiyle yine bunun yasal düzenlemelerini yapan biziz. Yasanın ülkemiz çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorduk ve yasayı yaptık ama denge denetim gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın veto etmesi de parlamentonun çalışması açısından önemlidir."

"Bunu ancak psikologlar açıklayabilir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ve AK Partililerin yerinde olmak istemediğini ifade ederek, dün "kanun geçti" diye alkışlayanların, bugün "veto geldi" diye alkışladığını savundu. Türkkan, bu durumu sosyal bilimci ya da siyaset bilimcilerin açıklayamayacağını ancak psikologların açıklayabileceğini öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti iktidarında, 17 yılda çevre, yeşil, temiz havayla ilgili ne yaptıklarının görülebileceğini söyledi. Özkan, CHP'li belediye döneminde 1994'te, İstanbul'da her gün hava kirliliğinden ölenlerin raporlarının televizyondan sunulduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, bunun bir iftira, açıklamayanın da müfteri olduğunu dile getirdi. Özel, "bu vetoya kuvvetler ayrılığı diyebilmek için o kuvvetin kararına dakikalar içinde biat edilmemesi gerektiğini" ileri sürdü.

Özkan, Özel'e, "Bazı deliller vardır ki ispata gerek yoktur." karşılığını verdi.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u geri gönderme tezkeresi bilgiye sunuldu.

TBMM ve Sayıştayın 2018 Yılı Dış Denetim Raporlarının inceleme sonuçları da TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Kaynak: AA