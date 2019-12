TBMM Genel Kurulu

Meclis Genel Kurulunda, Alevilerin sorunları hakkında konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında gerginlik yaşandı.TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin atanamayan öğretmenlere ilişkin grup önerisi ele alındı.İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, iktidarın her ile üniversite açtığını ancak mezunların istihdamını planlamadığını söyledi.HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, YÖK'ün eğitimde her işe karıştığını ancak ülkenin istihdam ihtiyaçlarına uygun planlama yapamadığını ileri sürdü.Türkiye'de 110 bin öğretmen açığı bulunduğunu anlatan Toğrul, bu gençlerin atanmadığını, ücretli öğretmen istihdam edildiğini söyledi.CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elindeki fotoğrafları göstererek, Ankara Çankaya'da 4 çocuk sahibi Ramazan Gezer'in fizik öğretmeni olduğunu ancak 17 yıldır atanamadığı için kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirtti.AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırında karşılanabildiğini anımsattı.En yüksek sayıdaki kadroların Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildiğini, bunun da partisinin eğitime verdiği önemi ortaya koyduğunu anlatan Ören, 2003- 2019 arasında 651 bin 664 öğretmen ataması yapıldığını, halen görev yapan 946 bin 114 öğretmen bulunduğunu bildirdi.Ören, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık gelmektedir. Bu, aynı zamanda, genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül etmektedir." diye konuştu.İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi."Alevi'nin kapısına atılan çarpı, benim kapıma atılmış demektir"HDP Grubu, Alevilere yönelik sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı konuşmasında Almanya'daki Alevileri "Ali'siz Alevilik" diye parçalamaya çalıştığını iddia etti.Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun Avrupa'da 300 cemevi bulunduğunu anlatan Özen, "Bu cemevlerimizin hepsinde Şah-ı Merdan Ali'nin resimleri vardır. Avrupa'da Alevilik dersleri verilmektedir. Bu derslerde müfredatın büyük bölümü Şah-ı Merdan Ali ile ilgilidir. Eğer, Avrupa'daki cemevlerimizin birinde Şah-ı Merdan Ali'nin resmi yoksa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullandı.Özen, 32 Alevi evinin işaretlendiğini de belirterek, bunların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını, bunun da cezasızlık hukukunu getirdiğini öne sürdü.AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Bir Alevi'nin kapısına atılan çarpı, benim kapıma atılmış demektir. Bu ülkedeki her insan böyle düşünür. Bu alçakça bir iştir. En fazla karşı olan da bu milletin ortak kaderi üzerine hassasiyet taşıyanlardır ki bu ülkenin çok büyük çoğunluğu bu istikamettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, herhangi bir şekle din, mezhep, Alevi kesimine ilişkin bir tanımlama içerisinde hiçbir zaman olmamıştır. Alevi çalıştayları marifetiyle Türkiye'nin toplumsal entegrasyonu istikametinde siyasal değeri çok yüksek birçok işe imza atmıştır. Bizim yaklaşımımız; bu ülkede Alevi, Sünni herkesin kaderinin ortak olduğudur."MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 82 milyon vatandaşı herhangi bir nedenle veya düşünceyle ayrıştırmaya çalışanların vatan haini olduğunu söyledi.İzmir'de bir Alevi vatandaşın evine işaret konulmasının eski bir tezgahın yeniden sahnelenme çabası olduğunu belirten Akçay, "Nereye, ne işaret koyarsa koysun, her ne yaparsa yapsın milletimizin ayrılabileceğini düşünenler varsa, bunlar tescilli vatan hainleridir." ifadesini kullandı."İt" dedin tartışmasıCHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Alevi yurttaşların ayrımcı bir muameleye uğradığını ileri sürdü.Alevilerin inançlarını, kendi istedikleri gibi yaşayamadıklarını, hakim ideolojinin dayattığı şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını iddia eden Tanrıkulu, Alevilere bütçeden hiç para ayrılmadığını söyledi.Hükümetin, Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren Tanrıkulu, konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine "Çok ileri gidiyorsunuz." şeklinde tepki gösterdi.Tanrıkulu ile MHP'li milletvekillerinin tartışmasının devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.Bu sırada MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrıkulu'nun kendilerine "it" dediğini belirterek, tepki gösterdi.Enginyurt, Kılavuz ve Tanrıkulu'nu, araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.Birleşimin yeniden açılmasının ardından söz alan Tanrıkulu, üzerine yürüyen MHP'li milletvekillerine "git" dediğini söyledi. Tanrıkulu, MHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik tepkisinin, kimliğinden kaynaklandığını da öne sürdü.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Tanrıkulu'nun eğer sarf ettiyse söz konusu ifadesini geri almasını ve maksadını aşan ifadeler kullanmamasını istedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tanrıkulu'nun "git" dediğini belirterek, "Başka türlü anlaşıldıysa ben geri alıyorum. Üzerine yüründüğü için 'git' dedi. Hiçbir milletvekili bir harf eksiğiyle bu kelimeyi kullanmaz, kullanılmaması gerekir." diye konuştu.AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Alevilerin evlerine işaret konulmasına yönelik olayları kınadığını belirterek, bu olayın faillerine yönelik gereken işlemlerin yapıldığını vurguladı.Yaşananların Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını hatırlattığını ifade eden Bekle, "Alevi vatandaşlarımızın evine işaret koyanlar haramidir." dedi.HDP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.TBMM Genel Kurulunda daha sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun bazı raporlarına yönelik itirazların görüşmelerine geçildi.