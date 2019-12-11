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TBMM Genel Kurulu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

11.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:20TBMM Genel Kurulu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'deki depremde can ve mal kaybının olmadığını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, görüşmeler sürerken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili sorusuna yanıt verdi.
Balıkesir Valisi ile görüştüğünü aktaran Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını ve bu yönde bir beklentinin de bulunmadığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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